به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی محمدی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله عبدالله جوادی آملی با تاکید بر لزوم ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف اظهار داشت: وقف حکم والای الهی است ولی متاسفانه به خاطر بی مهری و ظلم و اجحاف طاغوت و برخی مسائل دیگر نگاه جدی به وقف وجود ندارد.



وی عمل به نیت واقف را یکی از اولویتهای کاری سازمان اوقاف و امور خیریه برشمرد و تاکید کرد: سازمان اوقاف با اقتدار حق و حقوق موقوفات را می گیرد و ممکن است این اقدام برای بعضی ها خوشایند نباشد.



محمدی گفت: برخی‌ها عادت کردند که چون زمینی وقف است به راحتی آن را دخل و تصرف می کنند، در حالی که تصرف به وقف بدون اذن متولی جایز نیست.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: ما مخالف عمران و آبادانی نیستیم ولی این اعتقاد را داریم که حقوق وقف باید استیفا شود.



وجود 125 هزار موقوفه تصرفی و غیرتصرفی



وی تعداد موقوفات کشور را 125 هزار مورد اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد 15 هزار موقوفه غیرمتصرفی است که متولی خاصی دارند و 110 هزار موقوفه عام است که مدیریت آنها با سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.



وی ادامه داد: یک میلیون رقبه و 8 هزار بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که مورد توجه علما و مردم است.



برگزاری بیش از 250 مسابقه



محمدی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، اظهار داشت: بیش از 5 هزار مبلغ از حوزه های علمیه قم، مشهد و اصفهان و روحانیون محلی و بومی به مناطق مختلف کشور به خصوص در مناطق محروم اعزام شدند.



وی اجرای برنامه سوگواره یاس نبوی را از دیگر این سازمان عنوان کرد و یادآور شد: این برنامه در ایام فاطمیه دوم با حضور بیش از دو میلیون نفر در حدود 800 بقعه برگزار شد.



محمدی افزود: امسال 250 مسابقه در سطوح شهرستانی، منطقه ای، ملی و بین المللی با شرکت بیش از 40 هزار نفر برگزار شده است.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اجرای برنامه نشاط معنوی ویژه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در بقاع متبرکه، برگزاری مراسم های هفته امامت و ولایت و چاپ خطبه حضرت رسول(ص) در بیش از 500 هزار جلد را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد.



سالانه 100 میلیون زائر به بقاع متبرکه می روند



وی از برگزاری کنگره معرفی 14 امام معصوم(ع) در استان های مختلف کشور خبر داد و یادآور شد: تاکنون برخی از این کنگره ها در استان های کشور برگزار شد و مورد استقبال علما و مردم قرار گرفت.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در طول سال بیش از 100 میلیون زائر از 8 هزار بقعه متبرکه به جز چند بقعه معروف حضور پیدا می کنند و این بقاع محل بسیار مناسبی برای تبلیغ دین و انجام فعالیتهای فرهنگی است به همین دلیل بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، امامزادگان به قطب فرهنگی تبدیل می شوند.



موقوفات طبق سفارش واقفین هزینه می شود



محمدی با بیان اینکه درآمد موقوفات طبق سفارش واقفین هزینه می شود اظهار داشت: امسال ابلاغیه ای به ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان های کشور ارسال کردیم که درآمد بقاع متبرکه باید در همان بقاع برای کارهای عمرانی و فرهنگی هزینه شود.



وی ادامه داد: امسال عملیات ساخت و ساز در محل بیش از دو هزار امامزادگان با بیش از 70 میلیارد تومان بودجه مردمی انجام شده است.

