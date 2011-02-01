بهبهانی به مریخ جاده می کشد/ رای سفید لاریجانی به استیضاح وزیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس که به بررسی استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری اختصاص داشت بیشتر شبیه به صحنه جدال نمایندگان موافق و مخالف بود و در نهایت نمایندگان مجلس با 147رای در مخالفت با بهبهانی بر خلاف 146 رایی که در جلسه قبل در موافقت به صالحی دادند ، سرنوشتی متفاوت را برای بهبهانی رقم زدند.

*از ابتدای جلسه امروز مجلس تلاش نمایندگان موافق دولت و نمایندگانی که امضای استیضاح خود را پس گرفته بودند برای رایزنی با دیگر نمایندگان به شدت ادامه داشت و این جریان با حلقه زدن نمایندگان به دور حدادعادل و میر تاج الدینی آغاز شد و با تذکر بلند لاریجانی پایان یافت، لاریجانی چندین بار از نمایندگان خواست که در صندلی های خود بنشینند و در نهایت با مخاطب قراردادن محمدی نماینده سلسله دلفان که به شدت سرگرم رایزنی در این حلقه بود و قصد ترک محل را نداشت، گفت: آقای محمدی بفرمایید بدجوری هم شما چیز شدین، بفرمایید سر صندلی خودتان.

*جواد جهانگیر زاده نماینده مردم ارومیه نیز یکی از طراحان اصلی استیضاح بود، وی در همه جای صحن حاضر بود. از راهروهای صحن علنی گرفته تا کنار تجمعات مخالفان و موافقان و جایگاه هیئت رئیسه در حال صحبت با لاریجانی،مدیریت کردن زمان سخنرانی موافقان استیضاح و در زمان شمارش آرا.

*در زمان سخنرانی اکبریان نماینده مردم کرج در جایگاه موافق استیضاح هنگامی که وقت وی پایان یافت و به وی از سوی هیئت رئیسه تذکر دادند او گفت: من چند دقیقه از وقت همکارانم را می گیرم و به بحثم ادامه می دهم پس صلواتی ختم کنید تا ادامه بدهم ، پس از اینکه نمایندگان صلوات فرستادند لاریجانی که سرگرم صحبت با تجری بود و بی توجه به این موضوع به تصور اینکه سخنرانی وی تمام شده است گفت: خیلی ممنون.

*صدای احسنت احسنت نمایندگان زمانی صحن علنی مجلس را پر کرد که لاریجانی گفت: دولت حق ندارد بگوید استیضاح منتفی است این مجلس است که باید بگوید و اینکه ما استیضاح را قبول نداریم از این حرفها در نظام جمهوری اسلامی نداریم.

*روایتی که انصاری نماینده مردم زنجان در صحن علنی امروز تعریف کرد نیز خنده ای را بر گوشه لب برخی نمایندگان و خبرنگاران نشاند. وی گفت: یکی از نمایندگان در دفاع از بهبهانی گفته است او کسی است که با نمایندگان مجلس کنار می اید و اگر بگویی یک جاده به مریخ بکش این کار را می کند.

*تلاش ها برای منصرف کردن نمایندگان از رای به برکناری بهبهانی در صحن علنی از سوی برخی نمایندگان همچون شعبانی نماینده مردم سنندج و ناطق نوری نماینده مردم نور در جریان بود و آنها جزو کسانی بودند که امضا خود برای استیضاح وزیر را پس گرفته بودند و این موضوع تا بدان جا ادامه داشت که حلقه رایزنی به سمت باهنر کشیده شد و جدالی سخت میان موافقان و مخالفان صورت گرفت اما باهنر بی تفاوت با کارت سفیدی در دست چنان نشان می داد که تصمیم خود را قطعی گرفته است.

*با آورده شدن گلدان ها به میان نمایندگان، بازار عکاس های خبری نیز داغ شد و جدای از نمایندگانی همچون باهنر و جهانگیر زاده که آشکارا کارت سفید خود را در موافقت با برکناری بهبهانی در دست گرفته بودند، رای سفید لاریجانی رئیس مجلس نیز از چشم دوربین های حساس عکاسان خبری مخفی نماند.

*در نهایت در زمان شمارش آرا دهقان و رضایی دو عضو هیئت رئیسه آرا زرد و کبود و سبحانی نیا آرا سفید را می شمردند و در حالی که کار شمارش آرا از سوی دهقان و رضایی دقایقی بیشتر طول نکشید سبحانی نیا همچنان درحال شمارش کارتهای سفید بود و اینجا بود که قبل از قرائت رای نتیجه برهمه آشکار شد که بهبهانی رفتنی است.