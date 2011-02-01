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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

در هرمزگان؛

جشنواره فناوری مدیریت مصرف بهینه آب و برق برگزار می شود

جشنواره فناوری مدیریت مصرف بهینه آب و برق برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان ازبرگزاری جشنواره و نمایشگاه فناوری نوین مدیریت مصرف بهینه آب و برق در نیمه اول اسفند ماه در بندر عباس خبرداد.

عبدالرضا ناطق در گفتگو با خبرنگار در بندرعباس از برگزاری جشنواره و نمایشگاه فناوری مدیریت مصرف بهینه آب و برق در هرمزگان اظهارداشت: اصلاح الگوی مصرف از اهداف پیش بینی شده اصلی نظام است.

وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان از استانهای پر مصرف در زمینه مصرف انرژی است و برگزاری چنین جشنواره و نمایشگاههایی در جهت آگاهی و نحوه مدیریت شهروندان نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه بسیار موثر است.

ناطق بر اهمیت برگزاری این جشنواره و نمایشگاه تاکید کرد وخواستار مشارکت دستگاههای اجرایی عضو این جشنواره شد تا بتوان از این جشنواره نتیجه خوبی حاصل شود.

معاون برنامه ریزی استاندار هرمزگان اظهارداشت: صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با برگزاری میزگردهای تخصصی می تواند چگونگی مصرف بهینه آب و برق را به شهروندان آموزش دهد.

وی گفت: آموزش دانش آموزان جهت آشنایی با مصرف بهینه آب و برق از سوی آموزش و پرورش می تواند از راههای کاهش مصرف آب و برق باشد.

معاون استاندار هرمزگان حضور پیمانکاران در صنعت آب و برق و جهاد کشاورزی را در جهت تقویت نمایشگاه موثر دانست.

کد مطلب 1244357

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