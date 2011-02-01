گلستان رتبه اول تولید بذر کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: از استانهای دیگر کشور نیز برای دریافت بذر تولید استان درخواست وجود دارد.

وی در ادامه به تعاونیهای تولیدی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: گلستان در بخش تاسیس تعاونیهای تولیدی نیز پیشرو است و این تعاونیها در کشور از رتبه خوبی برخوردارند.

وی افزود: با پیگیریهایی که داشتیم یکی از مصوبات سفر سوم همین تعاونیها بودند که تا بخشی از آن موفق شدیم، یکی از دغدغه های ما در سازمان جهاد کشاورزی استن اینست که این تعاونیها را به حد نیاز استان برسانیم.



جعفری تاکید کرد: اگر بخواهیم به سمت آبیاری تحت فشار و یکپارچه سازی برویم هیچ چاره ای جز تعاونیهای تولید نداریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان به سفر سوم رئیس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: 18 طرح را در زیر مجموعه جهاد در زمینه های مختلف شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به تصویب رساندیم و یکی از طرحهای مهم مصوب استقرار عشایر در بخش شمالی استان بود.

جعفری گفت: در زمینه آبهای زیر زمینی مشکلاتی داریم و این آبها هر سال کاهش می یابند و از سویی بخش اعظم محصولات زراعی به صورت دیم کاشت می شود.

وی در ادامه به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: هر طرحی در آغاز اجرا با مشکلاتی مواجه است، در این بخش هم اگر مشکلی بوجود بیاید اول سازمان جهاد کشاورزی باید متوجه موضوع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای فصل زراعی جدید تاکنون، 420 هزار هکتار قرار داد کشت گندم منعقد شد که 380 هزارهکتار آن تاکنون کشت شد.

جعفری در ادامه گفت: تعهد سازمان برای ایجاد اشتغال سه هزار و 140 نفر بوده است که 70 درصد این میزان محقق شده است.