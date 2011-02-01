بهره برداری از 22 طرح عمرانی در شهرستان دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، غلامحسین خسروی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر این شهرستان اظهار داشت: این طرح ها شامل طرحهای عمرانی، مسکونی، آموزشی، برق رسانی و فضای سبز است که به بهره برداری می رسد یا اجرای آن آغاز می شود .

وی اظهار داشت: همچنین برای گرامیداشت این دهه مبارک 56 برنامه متنوع نیز پیش بینی شده که اجرا خواهد شد.

فرماندار دیر همچنین از رفع مشکل سهمیه سوخت شناورهای دریایی بوشهر خبر داد و گفت: همه شناورها و چاه های کشاورزی سهمیه سوختشان را می گیرند و مشکلی از این بابت نخواند داشت.

امام جمعه دیر نیز با گرامیداشت دهه فجر بر لزوم تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و خواستار پرداخت حقوق کارکنان شهرداری بردخون، ارتقای دهستان آبدان به بخش و رسیدگی به کاهش قیمت گوجه فرنگی شد.