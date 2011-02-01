تأسیس مرکز تنوع فرهنگی و حقوق بشر در وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرهاد ممدوحی، ظهر سه‌شنبه در دومین نشست حقوق ادیان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، در سخنانی گفت: این مرکز با هدف تقویت نهادهایی مانند کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد برای پیگیری موضوع جلوگیری از توهین به ادیان ایجاد شده است.



وی به سیر تحولات مربوط به قطعنامه «توهین به ادیان» در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل پرداخت و افزود: قطعنامه توهین به ادیان که برای اولین بار از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد به دلایلی مانند وجود نداشتن مفهومی به عنوان «مفهوم توهین به ادیان» در گفتمان حقوق بشری زیر سئوال رفت و مورد مقابله قرار گرفت.



کار‌شناس اداره حقوق بشر وزارت خارجه ادامه داد: این قطعنامه اگرچه از سوی بسیاری از کشورهای عدم تعهد مورد استقبال قرار گرفت اما تعداد قابل توجهی از کشور‌ها یا رأی ممتنع دادند و یا در رأی گیری شرکت نکردند.



ممدوحی ابراز داشت: غربی‌ها به خصوص کانادا اصلاحات عمده‌ای در جهت تغییر متن قطعنامه پیشنهاد داد که اصولا مفهوم توهین به ادیان و مذاهب را نفی می‌کرد و تمرکز اصلی قطعنامه را بر هم می‌زد.



وی اضافه کرد: با وجود تغییرات در متن قطعنامه از سوی کشورهای اسلامی و انعطاف لازم در آن‌ها باز هم طرف‌های مناقشه با مخالفت به آن پرداختند و نه تنها رای منفی به این قطعنامه نداند بلکه رأی دیگر کشور‌ها را هم به سمت منفی جلب کردند و رای بسیاری از کشورهای دیگر هم به ممتنع تبدیل شد.



وی باطرح این سوال که آیا ادامه توسل سازمان کنفرانس اسلامی به ارائه قطعنامه در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند در جلوگیری از توهین به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی راهگشا باشد؟ یا باید در ابزار‌ها و سازوکارهای مورد استفاده تنوع ایجاد کرد و بصورت راهبردی و بر اساس نقشه راه آن‌ها را بکار گرفت نیزگفت: در پاسخ به این سوال باید گفت منطقی نیست تلاش‌های آکادمیک و دیپلماتیک در یک نهاد و یا سازوکار محدود شود.



وی ابرزاداشت: در حوزه دیپلماسی رسمی و غیر رسمی بین المللی قالب‌ها و سازوکارهای متنوعی پیش روی کشور‌ها برای بیان نیت و پیشبرد اهداف مشترکشان وجود دارد؛ ماهیت مفاهیمی که می‌باید منتقل شوند و میزان تعهداتی که لازم است میان طرفین مذاکره ایجاد گردند و حساسیت موضوع مورد مناقشه از جمله عواملی هستند که انتخاب نوع قالب‌ها و یا سازوکارهای متعارف بین المللی را برای پیش برد و تحقق اهداف مورد نظر تعیین خواهند کرد.



ممدوحی گفت: در حوزه مفهومی، موضوعات مختلفی از جمله منع تبعیض، آزادی بیان، تنوع فرهنگی، آزادی مذهب و عقیده و.... که تقویت آن‌ها با مختصاتی معیین و تعریف شده می‌تواند در ایجاد قاعده عرفی در ارتباط با منع توهین به ادیان موثر باشد و موضوعات مزبور هریک می‌تواند در قالب‌های مختلف شامل بیانیه مشترک، اعلامیه، قطعنامه و یا کنوانسیون مطرح گردند.



وی تأکیدکرد: قالب‌های یادشده به حسب محتوا یا ملاحظات موضوعی و یا سیاسی می‌توانند در نشست‌های منطقه‌ای و یا بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد، نهضت عدم تعهد و یا سازمان کنفرانس اسلامی مورد استفاده قرارگیرند و اشاره‌ای کوتاه به موارد فوق می‌تواند تصویری اجمالی از ظرفیت‌های موجود در گزینه‌های احتمالی پیش رو ارائه دهد.

