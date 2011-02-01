شور انقلابی استان اصفهان را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سه‌شنبه و همزمان با دوازدهم بهمن‌ماه، سالروز ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به میهن، مردم شهرستانهای استان اصفهان با حضور در گرامیداشت این روز، با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید پیمان کردند.

فرماندار دهاقان: 12 بهمن یکی ار روزهای الهی است

فرماندار دهاقان در مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن، با اشاره به پایمردیها و جانفشانیهای صورت گرفته در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: بدون شک دوازدهم بهمن‌ماه یکی از روزهای الهی است که باید گرامی‌ داشته شود.

سیروس محمودی با تاکید بر اینکه حضور در مراسم گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران، موجب افتخار هر ایرانی آزاده است، افزود: انقلاب و ولایت فقیه در ایران اسلامی به خداوند متعال متصل هستند و همین موضوع باعث شده است که این انقلاب هیچگاه خدشه‌ای نپذیرد.

وی با بیان اینکه تمامی حکومتهای شرقی و غربی در جهان برای باقیمانده رژیم طاغوت در ایران تلاش کردند، اظهار داشت: خداوند متعال خواستار استقرار حکومت اسلامی در ایران بود و بر همین اساس انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با یاری خداوند به پیروزی رسید.

فرماندار دهاقان به جنبشهای اعتراضی به وجود آمده در کشورهای مختلف علیه دیکتاتورها و حکومتهای زورگو اشاره کرد و ادامه داد: به یقین تمامی این جنبشها از انقلاب اسلامی ایران درس گرفته‌اند و اکنون به دنبال آزادی و آزادگی خود هستند.

مردم برای استقلال بدون حضور استکبار در کشور انقلاب کردند

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدن نیز در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس این شهرستان، گفت: مهمترین انگیزه انقلاب مردم مسلمان ایران، استقلال کشور بدون حضور استکبار بود که خوشبختانه محقق شد.

رضا سلیمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با همدلی، یکپارچگی و اتحاد مردم به پیروزی رسید، افزود: مردم ایران در سال 57 به دنبال نظامی بودند که در آن بتوان به راحتی و بدون حضور کشورهای بیگانه و فرهنگهای وارداتی به زندگی پرداخت.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک جنبش جهانی است که باید مفاهیم آن را به درستی درک کرد، اظهار داشت: بسیاری گمان نمی‌کردند خیزش و جنبش مردم مسلمان ایران به نتیجه برسد اما امروز نه تنها این جنبش به نتیجه رسیده بلکه شرایطی فراهم آمده تا مفاهیم انقلاب به دیگر کشورهای جهان نیز صادر شده و این ملتها را علیه دیکتاتورها و نظامهای ظلم فراخواند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدن تصریح کرد: تمامی مستکبران باید از انقلاب اسلامی ایران درس بگیرند چراکه پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته نشان داده که حکومت دین و اسلام در تمامی تاریخ جاودانه خواهد شد.

انقلاب اسلامی دموکراتیک بودن اسلام را به نمایش گذاشت

فرماندار اردستان نیز در جمع پر شور مردم این شهرستان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بسیاری از معادلات جهانی را تغییر داد، گفت: انقلاب اسلامی ایران نشان داد که اسلام دموکراتیک است و دولت‌های غربی هیچ‌ اطلاعی از اسلام ندارند.

روح‌اله سلگی با اشاره به تفکر دنیای غرب از اسلام، افزود: افراد به اصطلاح روشنفکر غربی، دنیای اسلام را فاقد دموکراسی و نظرسنجی از مردم می‌دانستند اما انقلاب اسلامی ایران نشان داد که اسلام، یک دین دموکراتیک است به گونه‌ای که بیش از سایر ادیان به جنبه‌های عمومی جامعه توجه می‌کند.

وی با اشاره به چرایی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اظهار داشت: امام خمینی(ره) موفق شدند یک رابطه عاطفی و بسیار صمیمانه را با مردم برقرار کنند و همین موضوع باعث شد تا شرایط به سمت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران پیش رود.

فرماندار اردستان با بیان اینکه جنبشهای اسلامی در کشورهای دیگر به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران به پا خاسته‌اند، تصریح کرد: جنبشهای عدالت‌خواهی در کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، نیجریه، پاکستان، تونس و به ویژه مصر بر پایه مفاهیم صادر شده از انقلاب اسلامی ایران به کشورهای مختلف جهان، به پا خاسته و انقلاب کرده‌اند.

طاغوت روح خودباوری را در ایران خشکانده بود

فرماندار شهرضا نیز در راهپیمایی مردم این شهرستان به مناسبت فرارسیدن سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن، گفت: حکومت طاغوت روح خودباوری و اعتماد به نفس را در مردم و اقشار مختلف جامعه خشکانیده بود و تلاشی برای پیشرفت کشور انجام نمی‌داد.

رضا مرتضوی با بیان اینکه عملکرد رژیم پهلوی باعث وابستگی شدید ایران به کشورهای جهان و به ویژه آمریکا و انگلیس شده بود، افزود: در زمان طاغوت ایران حتی برای برآورده کردن سطحی‌ترین نیازهای خود محتاج کشورهای دیگر بود.

وی با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی و با گذشت سه دهه، ایران اسلامی کمترین احتیاج را به کشورهای دیگر پیدا کرده است، اظهار داشت: امروزه ایران اسلامی در همه زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان بهترین‌های جهان به شمار می‌رود.

فرماندار شهرضا تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دستاوردهای فراوانی برای کشور به ارمغان آورد که از جمله این دستاوردها می‌توان به موفقیت‌های گسترده در حوزه علمی و اقتصادی اشاره کرد که چشم جهانیان را به ایران خیره کرده است.

رهنمودهای شهدا را در کشور به کار ببندیم

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستن فریدونشهر هم در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس این شهرستان، گفت: شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، رهنمودهای مختلفی دارند که باید تمامی این رهنمودها را در کشور به کار ببندیم.

حسن توازهی با تاکید بر برگزاری یادواره شهدا در مناسبت‌های مختلف، تصریح کرد: برگزاری یادواره‌ها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا سبب می‌شود با ارزشهای والای شهدا آشنا شده و برای دستیابی به خواسته‌های آنها تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه حفظ و حراست از انقلاب اسلامی بر عهده دانش‌آموزان و دانشجویان است، افزود: دانشجویان، دانش‌آموزان و در مجموع جوانان باید به وظیفه خود در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی آگاه باشند و حفظ و حراست از انقلاب را به درستی و با تمام وجود به انجام رسانند.