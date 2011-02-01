2 پروژه عمرانی حج و زیارت مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که شامل ساختمان اداری حج و زیارت مازندران و دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت استان بوده با اعتباری معادل 18.5 میلیارد ریال به بهره برداری شده است.

پروژه ساختمان اداری حج و زیارت مازندران با زیربنایی معادل سه هزار و 735 متر مربع، در شش طبقه و 18 میلیارد ریال اعتبار ظرف سه سال به بهره برداری رسیده است.

ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت مازندران که در ساختمان قبلی اداری حج و زیارت مازندران بنا شده برای تجهیز آن بالغ بر 30 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و دارای هزار و 200 متر زیربنا و سه طبقه است که از بهمن ماه امسال دانشجو می پذیرد.

12 تا 22 بهمن هر سال دهه فجر انقلاب اسلامی است.