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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

با حضور لیالی:

2 پروژه عمرانی حج و زیارت مازندران افتتاح شد

2 پروژه عمرانی حج و زیارت مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: دو پروژه عمرانی و دانشگاهی حج و زیارت مازندران بعد از ظهر سه شنبه با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که شامل ساختمان اداری حج و زیارت مازندران و دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت استان بوده با اعتباری معادل 18.5 میلیارد ریال به بهره برداری شده است.

پروژه ساختمان اداری حج و زیارت مازندران با  زیربنایی معادل سه هزار و 735 متر مربع، در شش طبقه و 18 میلیارد ریال اعتبار ظرف سه سال به بهره برداری رسیده است.
 
ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت مازندران که در ساختمان قبلی اداری حج و زیارت مازندران بنا شده برای تجهیز آن بالغ بر 30 میلیون تومان اعتبار هزینه شده و دارای هزار و 200 متر زیربنا و سه طبقه است که از بهمن ماه امسال دانشجو می پذیرد.
 
12 تا 22 بهمن هر سال دهه فجر انقلاب اسلامی است.
کد مطلب 1244368

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