صدا و سیمای مرکز گیلان 6000 دقیقه برنامه پخش می کند

حسن ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدا و سیمای مرکزگیلان با پخش شش هزار و 890 دقیقه فیلم، تله فیلم، خبر، سریال، گزارش، مسابقه و گفتگو در قالب 170 برنامه در دهه مبارک فجر به اثرات و برکات انقلاب اسلامی در 32 سال گذشته خواهد پرداخت.

وی همچنین محور این برنامه ها را چگونگی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی دینی بودن انقلاب در کنار جمهوریت و استقلال، نقش امام و رهبری در انقلاب و تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلابها و دستیابی ایران به قله های پیشرفت و توسعه در سالهای گذشته اعلام کرد.

قائم مقام صدا و سیمای مر کز گیلان با اعلام اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی، سند محکم ظلم ستیزی ملت بزرگ ایران است، گفت: این دهه زمان به ثمر نشستن ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و جور حکومت ستمشاهی است.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر، فصل درخشان تاریخ سیاسی ایران و گویاترین پیام ایران به غرب و کشورهای استکباری است، یادآورشد: پاسداری و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی وظیفه‌ مردم به ویژه جوانان است.