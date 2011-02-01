150 عنوان کتب دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب اردبیل عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرهنگ ذکی الله خوشبخت عصر سه شنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه و دفاع مقدس در حاشیه نمایشگاه کتاب اردبیل اظهار داشت: بیش از 50 غرفه نیز برای عرضه کتب حوزه دفاع مقدس در این نمایشگاه اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه حوزه هنری استان با 20 عنوان کتاب جدید در حوزه دفاع مقدس بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: نشر رزمندگان نیز با ارائه کتب و سی دی در این حوزه حضور موثری و پر مخاطبی را در این نمایشگاه داشته است.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان استقبال مردم از نمایشگاه و بویژه غرفه های دفاع مقدس را در طی شش روز گذشته مطلوب دانست و افزود: سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز با ارائه کتب رایگان در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته و به کتاب خانه های شخصی مردم غنا بخشیده است.



وی از اختصاص سالن مجزا در هشتمین نمایشگاه کتاب اردبیل طی سال آینده خبر داد و یاد آور شد: این مهم در راستای سازماندهی ناشران کتب دفاع مقدس، دسترسی آسان بازدید کنندگان و نیز سهولت در یافتن کتب مورد نظر محقق خواهد شد.



خوشبخت بهمچنبن با بیان اینکه ارزشهای دفاع مقدس در استان اردبیل نهادینه شده است، خاطر نشان کرد: حس مسئولیت مردم این استان در این حوزه طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.



وی با اشاره به جمع آوری آثار، اسناد و وصیت نامه های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس استان متذکر شد: در جمع آوری این آثار غنی و ارزشمند، مشارکت مردم اردبیل چشمگیر بود و نشان داد که کتاب خانه های شخصی شهروندان خالی از کتب دفاع مقدس نیست.



به گفته مدیران ارشاد اسلامی استان در این نمایشگاه 241 ناشر از استانهای کشور و 9 ناشر از استان اردبیل در 150 غرفه حضور دارند و بیش از 25 هزار عنوان کتاب با 250 هزار جلد عرضه کرده اند.