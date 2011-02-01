خیزش انقلابی بزودی بقیه کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رفیق دوست، از همراهان حضرت امام در روز 12 بهمن 1357 سالروز ورود حضرت امام به میهن اسلامی بعد از ظهر امروز سه شنبه در مراسمی که در محل جلوس حضرت امام در بهشت زهرا برگزار شد با بیان اینکه امام (ره) انقلاب را بر سه پایه ایدئولوژی، مردم و رهبری بنا نهاد اظهار داشت: برای نجات هر ملتی باید خود آن مردم تغییر کنند و نسل همسن من دیدند که قبل از انقلاب چگونه شعارها عوض شد و رنگ و بوی اسلامی گرفت.

وی افزود: امام ابرمردی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی خداپرستی را در جهان زنده کرد. امروز ما در میان مسیحیت شاهد طبقه ای به نام مسیحیت متدین هستیم.

رفیق دوست در ادامه سخنان خود به بیانیه حضرت امام در سال 46 مبنی بر وجوب تحریم اسرائیل اشاره کرد و گفت: امروز می بینیم که در دنیا چه اتفاقاتی می افتد و اسرائیل با آن نظر معروف حضرت امام از صحنه محو خواهد شد.

وی ادامه داد: خداوند هنگامی که بشر را آفرید حکومت او را از آن خود قرار داد و هدف از ارسال انبیا و انزال کتب حاکمیت و قانون خدا بر روی زمین بود.

رفیق دوست با بیان اینکه سالها پس از بعثت پیامبر اکرم امام راحل دوباره آن ارزشها را زنده کرد گفت: راه رسیدن به خدا از طریق پیغمبر، امام و ولی فقیه است و جز اینها راه دیگری نیست.

وی با اشاره به بیداری جهان اسلام در منطقه عنوان کرد: همین آتش و خیزشی که امروز مصر ، تونس ، اردن و یمن را فراگرفته است بزودی بقیه کشورهای منطقه و حتی جهان را فرا خواهد گرفت.

رفیق دوست در ادامه به خاطره ای از مسافرت خود به مصر اشاره کرد وافزود: آنها به ما می گفتند که ما از شما کمک نمی خواهیم بلکه شما فقط رهبر خود را حفظ کنید تا ما پیروز شویم.

وی با تاکید براینکه باید ارزشهای انقلاب را به نسلهای آینده منتقل کنیم، به وقایع سال گذشته اشاره کرد وافزود: سال گذشته در نهم دی ماه ملت ما یکپارچه علیه فتنه شوریدند.

رفیق دوست تصریح کرد: اگر امروز می خواهیم بقیه کشورها مانند ایران آزاد شوند باید از رهبر حمایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جوانان امروز ما از جوانان زمان انقلاب باهوش تر هستند تصریح کرد: برای انتقال تجربیات گرانبهای 32 ساله انقلاب باید همه ملت تحت فرماندهی و زعامت بهترین شاگرد امام یعنی رهبر فرزانه انقلاب قرار بگیریم.

رفیق دوست با بیان اینکه به اذعان همه کارشناسان وجود رهبر انقلاب و معرفی وی به عنوان جانشین حضرت امام از معجزات امام بود گفت: امروز باید همه ما تحت رهبری ایشان قرار بگیریم و حرف ایشان را تکرار کنیم که نام انقلاب اسلامی در هیچ کجای جهان بدون خمینی(ره) شناخته شده نیست.

وی افزود: قول می دهیم که امانت امام را تا آخرین نفس پاس بداریم و آن را به امام زمان (عج) تقدیم کنیم.