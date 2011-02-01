برنامه سازان صدا و سیما باید حفظ وحدت را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر سه شنبه در جمع مدیر کل و کارکنان و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز سمنان گفت: وحدت رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و راه تداوم انقلاب است.

وی با گرامیداشت این ایام، به حماسه سازی ها و دلاورمردی های فجرآفرینان انقلاب اسلامی اشاره کرد و با قدردانی از این حماسه سازان، خواستار معرفی و قدردانی از این حماسه سازان، صحنه های انقلاب اسلامی شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان در آستانه سالروز رحلت حضرت محمد(ص) گفت: حسن خلق، نماد شناخت شخصیت ایشان است.

شاهچراغی با اشاره به نقش و اهمیت صدا و سیما در بازتاب حوادث انقلاب اسلامی و انتقال ارزش های اسلامی در جامعه گفت: نظام ما نظام اسلامی است و در این نظام اسلامی باید همه چیز رنگ اسلامی داشته باشد.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری افزود: کلید شخصیت حضرت رسول اخلاق ایشان، حضرت امیر المومنین نهج البلاغه وحضرت سید الشهدا عاشورای حسینی است که باید برای شناخت هر کدام تلاش بیشتری صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای صدا و سیما در بهره گیری از مسایل دینی، مذهبی و انقلابی بیان داشت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یک دانشگاه ملی و حتی جهانی است باید تولیدات آن رنگ اسلامی داشته باشد.