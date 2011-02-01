اسطوره کشتی دنیا عضو افتخاری هئیت ووشو مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست هیئت ووشو مازندران بعد از ظهر سه شنبه با تایید این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 14 چهره شاخس استانی در زمینه سیاسی، بانکی، تولیدی، فرهنگی و ورزشی برای هئیت رئیسه ووشو مازندران دعوت شد تا از وجودشان در هئیت رئیسه استفاده شود که شاخص ترین آنها امام علی حبیبی اسطوره کشتی جهان است.



وی گفت: برنامه های هیئت ووشو مازندران را به چهار بخش تقسیم بندی کردیم که برای موفقیت ووشو مازندران و تداوم رتبه های کسب شده گذشته باید کارهای هیئت ووشو مازندران طبق برنامه های تدوین شده ارتباط همگانی، فرهنگی، علمی و قهرمانی به درستی انجام شود



علی رضا قهاری به اعزام ووشو کاران استان به مسابقات کشوری اشاره کرد و عنوان داشت: مسابقات قهرمانی کشور در تمام رده های سنی بانوان و اقایان اواخر بهمن ماه در شهرستان کرج برگزار خواهد شد که تیم اعزامی مازندران را بیش از 70 نفر از بازیکنان ومربیان و همچنین مسولین هئیت ووشو تشکیل می دهند



وی ادامه داد: با ریاست فدراسیون ووشو کشور برای ساخت خانه ووشو در مازندران رایزنی شده است که رئیس فدراسیون موافقت کردند.



سرپرست هئیت ووشو مازندران خاطر نشان کرد: بیش از چهار هزار ووشو کار سازماندهی شده و 10 هزار ورزشکار ووشو غیر سازماندهی شده در مازندران هستند که این ورزشکاران در 10سبک فعالیت می کنند با توجه به اینکه سبکهای موجود در کشور 20 سبک است



وی به وجود مسائل مالی در ورزش اشاره کرد برای موفقیت ورزشکاران مازندرانی باید تربیت بدنی و فدراسیون کمک های خود را افزایش دهند و پاشنه آشیل ورزش قهرمانی پول است که قهرمان با داشتن آن می تواند آسیبهای بعد از قهرمانی خود را درمان کند.



سرپرست هئیت ووشومازندران از برگزاری لیگ ووشو آقایان در سال جاری خبرداد و گفت: در حال حاضر لیگ بانوان در حال برگزاری است ولی با کمبود لیگ آقایان در مازندران و کشور مواجهه هستیم که در آینده نزدیک با کمک سرمایه گذاران و دلسوزان ورزش محقق خواهد شد چون برگزاری منظم لیگ ووشوافزایش قدرت ووشو کشورا به دنبال خواهد داشت.



وی بیان داشت: 24 هئیت ووشو در بخش ها و شهر های مازندران در حال فعالیت بوده که در آینده نزدیک به سه منطقه مرکزی،شرقی،غربی تقسیم خواهیم کرد تا با ارتباط بیشتر با هئیت ها به موفقیت برسیم.