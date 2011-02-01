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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

اجرای 1600 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان آغاز شد

اجرای 1600 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به پروژه های افتتاحی یا کلنگ زنی شده استان در ایام الله دهه فجر گفت: افتتاح و کلنگ زنی هزار و 631 پروژه عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در سطح استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان، از افتتاح پروژه گازرسانی به شهر مراوه تپه، بهره برداری از دهها واحد مسکن مهر استان و نیز آغاز به کار کارخانه فولاد نورد مینودشت به عنوان سه پروژه بزرگ افتتاحی گلستان در دهه فجر نام برد.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح سالن های ورزشی، جایگاه های سوخت CNG، و مجتمع های گردشگری به عنوان برخی دیگر از پروژه های عمده استان نام برد.
 
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت : مدیریت سه کمیته از کمیته های ستاد گرامیداشت ایام الله دهه فجر بر عهده ادارات زیر مجموعه معاونت عمرانی استانداری است.
 
معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: دفتر فنی استانداری ریاست کمیته افتتاح پروژه های دهه فجر را بر عهده دارد.
 
عبدالرضا دادبود یادآور شد: مسئولیت کمیته تزیینات و فضا سازی شهری ستاد گرامیداشت دهه فجر نیز بر عهده دفتر امور شهری و شوراها بوده و دفتر امور روستایی نیز مسئولیت کمیته تزئینات و فضا سازی روستایی را بر عهده دارد.
 
معاون امور عمرانی استانداری گلستان بر تشریح دستاوردهای مهم عمرانی استان در ایام الله دهه فجر تاکید کرد.

دادبود اظهار داشت: در سال های اخیر، اقدامات عمرانی مناسبی در بخش های مختلف انجام شده که سبب بهبود قابل توجه شاخص های توسعه استان گشته است.

وی ادامه داد : نیاز است این موضوع در همایش ها، سخنرانی ها و ... برای مردم استان تشریح و تبیین شود تا ولی نعمتان انقلاب با خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشنا شوند.
کد مطلب 1244381

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