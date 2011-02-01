راه اندازی موزه محرم در اردبیل ضروری است

حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تاسیس موزه عزاداری در این استان را ضروری دانست و اظهار داشت: هم اکنون عدم وجود این موزه محسوس است.

وی بیان اینکه تاریخچه عزاداری در کشور با نام شهر اردبیل عجین شده است، اضافه کرد: تجدید واقعه کربلا از عصر صفویه و در این شهر جان تازه ای به خود گرفته و پتانسیل لازم برای برپایی موزه هیئات مذهبی و تعزیه در این شهر وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برپایی این موزه را فراتر از نمایش چند قطعه تاریخی و معرفی آداب عزاداری دانست و افزود: در ورای نمادهای به نمایش گذاشته شده می توان تصویر درستی از فرهنگ غنی عاشورا و اهداف قیام اباعبدالله (ع) را تبیین و به نسلهای آینده انتقال داد.

وی تصریح کرد: اگر برای حفظ میراث قدیمی نظیر پلها و حمامها و سایر ابنیه فرسوده وسواس به خرج داده می شود، ضروری است در شهری که طلایه دار عشق به خاندان عصمت و طهارت (ع) است و نقش برجسته ای در نشر فرهنگ شیعی در کشور دارد، موزه عاشورا و مناسک آیینی تاسیس شود.

ستوده با اشاره به برپایی نمایشگاههای با موضوع جلوه های مظلومیت اهل بیت (ع) در ایام محرم و بعضی مناسبتهای مذهبی در اردبیل ابراز داشت: بی شک اینگونه نمایشگاه ها توان معرفی همه جانبه فرهنگ تشییع را ندارند.

وی همچنین از برگزاری گردهمایی بزرگ انجمنهای اسلامی و هیئتهای مذهبی در اردبیل خبر داد و یاد آور شد: این گردهمایی به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بیستم بهمن ماه برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این گردهمایی مسئولین تمام تشکلهای مذهبی اعم از کانونهای فرهنگی و تبلیغی، هیئتهای مذهبی و انجمنهای اسلامی حضور خواهند داشت و با ارائه بسته های فرهنگی با هدف تغذیه فکری تشکلهای دینی از تشکلهای فعال تجلیل خواهد شد.

نمایشگاه کتاب ویژه محرم در اردبیل دایر می شود

این مسئول همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب ویژه محرم در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: تلاش خواهیم کرد در دوره بعدی نمایشگاه کتاب اردبیل غرفه های مشاوره مذهبی نیز برپا و مخاطبان کتب و مباحث دینی و مذهبی را جذب نماییم.

وی با اشاره به حضور موثر کتب مذهبی و دینی در نمایشگاه کتاب اردبیل متذکر شد: 200 عنوان کتاب از آثار نویسندگان برجسته کشوری با موضوع اربعین حسینی در این نمایشگاه عرضه شده است.

ستوده در پایان مقتل خوانی و معرفی مقتلهای ماخذ و منبع، اربعین حسینی و پیامها و عبرتهای آن، فلسفه عزاداری برای حضرت سیدالشهدا، زیارت اربعین، مجالس و مراثی، فضاییل، مصائب و کرامات شهدای کربلا و احادیث و سخنان حضرت امام حسین (ع)، حضرت امام سجاد و... را از جمله این کتب عنوان کرد.