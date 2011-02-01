هشتمین سوگواره تعزیه مازندران در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این سوگواره گفت: فراخوان این سوگواره از چندی قبل به تمامی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان ارسال شده و همه گروه های برتر و فعال در زمینه شبیه خوانی با رای داوران برنامه اجرا خواهند کرد.

محمد محمدی افزود: مجلس بعثت رسول اکرم(ص)، عنوان دومین تعزییه مراسم افتتاحیه این سوگواره است که اجرا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: در روز دوم این سوگواره مجلس امام حسن و مجلس مسلم بن عقیل(ع) اجرا می شود.

محمدی اضافه کرد: مجلس حضرت ابوالفضل(ع) و مجلس امام حسین(ع) در روز سوم سوگواره تعزیه مازندران برنامه دارند.

وی ادامه داد: درآخرین روز این سوگواره مجلس امام رضا(ع ) اجرا خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل تجلیل از سید حسن مهدوی از پیشکسوتان تعزیه مازندران و مراسم یادمان مرحوم علی اکبر عابدپور از پیرغلامان تعزیه استان را از برنامه های جنبی این سوگواره بیان کرد.

محمدی همچنین از تعزیه و تعزیه خوانی به عنوان آیین و هنرهای نمایشی خاص محرم که الهام گرفته از نهضت بزرگ عاشورا است یاد کرد و ادامه داد: تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیام های ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.