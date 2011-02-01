تصویر 10 کاریکاتور؛ از چاقوکشی مبارک تا بازداشت ابوالهول!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

حسنی چاقوکش!

روزنامه السفیر لبنان امروز به خشونتهای رژیم "حسنی مبارک" علیه ملت مصر که بر علیه وی قیام کرده اند اشاره دارد و وی را در قامت یک چاقوکش خطرناک به تصویر کشیده است.

خروش خشم ملت

روزنامه الاتحاد امارات امروز به افزایش خشم مردم جهان عرب از حاکمان دیکاتورشان توجه دارد که این حاکمان را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

عکس یادگاری اوباما و مبارک!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به تلاش "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا برای بقای رژیم مبارک در قدرت توجه دارد.

من مُصر هستم در قدرت بمانم!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به پافشاری "حسنی مبارک" به حضور در قدرت با وجود تظاهرات میلیونی مردم مصر علیه وی اشاره دارد.

رژیم مبارک؛ دیگه نمی تونی...

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به دست و پا زدن مبارک برای بقا در راس قدرت سرزمین فراعنه اشاره دارد.

تظاهرات مردم مصر؛ پیش به سوی راس هرم!

روزنامه النهار لبنان امروز به حرکت خروشان مردم مصر در راستای از سرنگونی رژیم دیکتاتور در این کشور توجه دارد.

پرچم مصر در این روزها!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به اوضاع پر تنش سیاسی در لبنان توجه دارد که پرچم این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

تظاهرات با ابزارهای نوین

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری دیگر به استفاده مردم معترض به رژیم های حاکم در جهان عرب از ابزارهای نوین اطلاعاتی توجه دارد. که از این عوامل برای ترتیب دادن تظاهرات خود استفاده می کنند.

آخرین فرمان مبارک؛ ابوالهول را دستگیر کنید

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به خشم مبارک از قیام مردم توجه دارد. بر این اساس مبارک از نیروهای امنیتی خود تقاضا کرده است که "مجسمه ابوالهول" را به این علت که قوانین منع آمد و شد را نقض کرده است دستگیر کنند.

مبارک و تظاهرات میلیونی مردم؛ بدون شرح

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