هشت هزار نفر روز در زندانهای خوزستان ورزش کرده اند

سیدابوالقاسم علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه ‌های اصلاحی و تربیتی، زندانیان خوزستان زیر پوشش مستقیم و غیرمستقیم بیش از 120 برنامه اصلاحی، تربیتی، خدماتی، حمایتی، درمانی و تامینی قرار دارند.

وی به آموزشهای ارائه شده در زندان‌ ها اشاره کرد و تصریح کرد: در پنج سال گذشته 33 هزار و 550 زندانی در خوزستان دوره‌ آموزشهای عقیدتی را گذرانده‌ و موفق به اخذ گواهی این دوره شده‌ اند علاوه بر این، آموزشهای دینی با هدف مانوس شدن زندانیان با آموزه‌ های دینی برگزار شده است.

مدیرکل زندا‌نهای خوزستان همچنین از آموزش چهار هزار و 305 زندانی در بخش سواد آموزی و قبولی سه هزار و 340 نفر از آنان در این دوره‌ ها خبر داد و خاطرنشان کرد: ادامه تحصیل زندانیانی که پیش از موعد آزاد شده‌ اند نیز پیگیری می ‌شود و این افراد در خارج از زندان به تحصیل خود ادامه می ‌دهند.

وی بیان کرد: بیش از 100 هزار زندانی در بخش نماز و آموزشهای مرتبط، 10 هزار زندانی در بخش آموزشهای قرآنی و دو هزار و 140 زندانی در هیئت محبان اهل بیت فعالیت دارند که اینگونه فعالیتها در اصلاح و تربیت زندانیان موثر است.

مدیرکل زندانهای خوزستان افزود: شش هزار و 335 مددجو در زمینه ادبیات، دو هزار و 930 مددجو در زمینه تئاتر و سرود و 21 هزار و 500 مددجد در امور کتاب‌ خوانی فعالیت دارند.



علوی تبدیل کتابخانه‌ های 11 زندان به کتابخانه ملی و عمومی را از مهمترین اقدامات انجام شده عنوان کرد که با حمایت مدیرکل کتابخانه ‌های خوزستان انجام شده است و افزود: در حال حاضر بیش از 28 هزار و 500 جلد کتاب در کتابخانه‌ های زندانهای خوزستان وجود دارد.



وی با قدردانی از تلاش‌ و کوشش شبانه‌ روزی کارکنان عرصه اصلاح و تربیت، اظهار کرد: تحقق امنیت پایدار تکلیفی است که بخش مهمی از آن به واسطه نگهداری مجرمان و بزه ‌کاران بر عهده سیستم زندان‌ بانی گذاشته شده و با وجود تراکم بالای جمعیت کیفری، سالهای اخیر برای دستگاه قضایی و سیستم زندان‌ بانی خوزستان سالهایی موفق، بدون شکستهای حفاظت فیزیکی و همراه با توفیقات چشمگیر در زمینه اصلاح و تربیت بوده است.