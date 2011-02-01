دهه فجر موجب تغییرات اساسی در جهان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرح های دهه فجر استان، درخصوص وجود رهبری در جامعه اسلامی افزود: یک فرد جامع الشرایط باید براساس معیارهای اسلامی تعیین شود و در مسائل فقهی نظراتی دهد که بتواند در محضر خدا جوابگو باشد.

وی اضافه کرد: رهبر جامعه اسلامی به هیچ وجه نباید هوای نفس در وجودش باشد و باید شایستگی و اهلیت داشته باشد و امروز مشکل کشور مصر نداشتن یک مرجعیت واحد شیعه است.

وی گفت: رهبری ما از جایگاه رفیعی برخوردار است و خوشبختانه بخوبی در برابر خدا و مردم احساس مسئولیت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان یکی از آثار و برکات نظام جمهوری اسلامی را وجود رهبری در جامعه اسلامی دانست و افزود: کسی که می خواهد در جامعه اسلامی ایران، رهبر امت اسلامی باشد علاوه بر معیار و ملاک هایی که در سایر کشورهای دنیا وجود دارد، باید یک دین شناس، فقیه و صاحب نظر در مسائل اسلامی نیز باشد.

وی افزود: یکی دیگر از برکات و آثار انقلاب اسلامی در کنار هم قرار گرفتن دین و سیاست بوده است.



وی تصریح کرد :این تز که دین از سیاست جداست، یک تز اروپایی و کاملا غلط بود که متاسفانه در جوامع اسلامی نیز حکمفرما شده بود.



وی ادامه داد: اما خوشبختانه حضرت امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی این تز را شکست.



آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: آن چه که امروز انقلاب اسلامی به صحنه آورده است چیز دیگری است که دنیا نیز بر آن اساس، با چالش ها و بحران هایی رو به رو شده است.