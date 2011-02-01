حوزه های علمیه مراکز ثقل جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ولی پور عصر سه شنبه در همایش وقف چشمه همیشه جاری در بابل، حوزه های علمیه، علما وائمه جماعات را مرکز ثقل جهان اسلام دانست.

وی خاطر نشان کرد: شاخصه روحانیت آن است که امور دینی ومعنوی را برامور مادی مقدم بداند.

وی ادامه داد: حضور روحانیت در سازمان اوقاف وامور خیریه فرصت بسیار مناسبی است که در جهت خدمت به ترویج فرهنگ وقف و موقوفات وتبدیل به قطب های فرهنگی قدمهای موثری بردارند.

حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری، مدیر حوزه های علمیه مازندران در سخنانی گفت: وقف یکی از معارف ناب دین است و علما ومبلغین باید این حقیقت بزرگ را به مردم گوشزد کنند تا کسی ازمال وقفی سوء استفاده نکند.

وی، برخورد با موقوفه خواران را یک وظیفه دانست و تصریح کرد: کسانی که به ناحق موقوفه ای را پایمال کنند سرانجام آن نابودی است.

وی در پایان خواستار احیای موقوفات حوزه های علمیه در استان شد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران گفت: وقف و امامزادگان چشمه همیشه جاری در طول تاریخ هستند وبرای پایداری و ماندگاری آن باید برنامه محور بود.

وی هدف از برگزاری این همایش را توسعه و ایجاد فرهنگ وقف و بقاع در سطح استان و تبدیل بقاع متبرکه قطب های فرهنگی دانست.