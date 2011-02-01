جشنواره پیوست فرهنگی بستر ساز توسعه فرهنگی در نظام اسلامی است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ضروری دانستن حضور مدیران، کارشناسان ستادی سازمانها در استانها به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون انعقاد تفاهم نامه های بین دستگاهی و طرح های فرهنگی ارائه شده در دوره سوم سفرهای ریاست جمهوری افزود: جشنواره پیوست فرهنگی مدخل و بسترساز توجیه دستگاهها به اهمیت مقوله فرهنگی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگ زرینی در تاریخ ایران است، اظهارداشت: این ایام فرصتی است تا همه بتوانند بار دیگر با آرمانهای امام و رهبری تجدید پیمان کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مصداق کلام ماندگار، زیبا وعمیق حضرت امام خمینی (ره) انفجار نوری بود که در اعماق ظلمت و تاریکی سرآغازی برای پایان دادن به حاکمیت نظام سلطه و استکبار در ایران اسلامی شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن بصیرت دینی برای مبارزه در میدان جنگ نرم بر لزوم نشان دادن ماهیت واهداف راهبردی انقلاب اسلامی وتقویت روحیه افتخار وبالندگی به انقلاب اسلامی و افزایش گرایش و باور عمومی نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی در جامعه تاکید کرد.
یاری یادآورشد: در سال همت مضاعف وکار مضاعف ضمن ایجاد زمینه برای ارتقاء آگاهی مردم بویژه نسل جوان نسبت به کار آمدی نظام اسلامی بر اساس ارزشهای معنوی واحکام الهی باید فرهنگ ارزشمند انقلاب اسلامی را به نسل حاضر و نسلهای آینده انتقال داد.
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