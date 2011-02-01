جشنواره پیوست فرهنگی بستر ساز توسعه فرهنگی در نظام اسلامی است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ضروری دانستن حضور مدیران، کارشناسان ستادی سازمانها در استانها به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون انعقاد تفاهم نامه های بین دستگاهی و طرح های فرهنگی ارائه شده در دوره سوم سفرهای ریاست جمهوری افزود: جشنواره پیوست فرهنگی مدخل و بسترساز توجیه دستگاهها به اهمیت مقوله فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایام پیروزی انقلاب اسلامی برگ زرینی در تاریخ ایران است، اظهارداشت: این ایام فرصتی است تا همه بتوانند بار دیگر با آرمانهای امام و رهبری تجدید پیمان کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مصداق کلام ماندگار، زیبا وعمیق حضرت امام خمینی (ره) انفجار نوری بود که در اعماق ظلمت و تاریکی سرآغازی برای پایان دادن به حاکمیت نظام سلطه و استکبار در ایران اسلامی شد.