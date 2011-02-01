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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

آیت الله باریک بین:

آوازه انقلاب اسلامی ایران از مرزهای کشور گذشته است

آوازه انقلاب اسلامی ایران از مرزهای کشور گذشته است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: امروز به لطف الهی آوازه انقلاب اسلامی از مرزهای کشورمان فراتر رفته و در جهان تاثیر گذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر سه شنبه در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح استان گفت: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و حضور پر شور مردم در صحنه به پیروزی رسید و نور امیدی در دل مردم جهان ایجاد کرد و بسیاری از ملتها آن را منشا حرکتهای بیداری خود در آینده قرار دادند.
 
وی افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی موجب هراس دولتهای استکباری شده و آنها احساس می کنند چون ایران در برابر قدرتها ایستاده و حرف خود را به اثبات رسانده برای آنها خطرساز است.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: خوشبختانه نظام اسلامی در سه دهه گذشته توانسته به پیشرفت های بزرگی در عرصه های مختلف دست یابد و ما در شرایط کنونی وظیفه داریم برای اعتلای کشور تلاش بیشتری کنیم.
 
آیت الله باریک بین با تقدیر از تلاش فرماندهان و ماموران نیروهای نظامی و انتظامی در حراست از مرزها و کیان اسلامی خاطرنشان کرد با اقتدار نیروهای مسلح هیچ کشوری جرات تعرض به کشور را ندارد.
 
امام جمعه قزوین از فرماندهان نظامی و انتظامی خواست در ایام دهه فجر با حضور در بین گروههای مختلف مردم خاطرات انقلاب و جنگ را برای مردم بازگو کنند.
 
در این دیدار گزارشی از برنامه های نیروهای مسلح در ایام دهه مبارک فجر ارائه شد.
کد مطلب 1244395

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