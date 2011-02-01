آوازه انقلاب اسلامی ایران از مرزهای کشور گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر سه شنبه در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح استان گفت: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و حضور پر شور مردم در صحنه به پیروزی رسید و نور امیدی در دل مردم جهان ایجاد کرد و بسیاری از ملتها آن را منشا حرکتهای بیداری خود در آینده قرار دادند.

وی افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی موجب هراس دولتهای استکباری شده و آنها احساس می کنند چون ایران در برابر قدرتها ایستاده و حرف خود را به اثبات رسانده برای آنها خطرساز است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: خوشبختانه نظام اسلامی در سه دهه گذشته توانسته به پیشرفت های بزرگی در عرصه های مختلف دست یابد و ما در شرایط کنونی وظیفه داریم برای اعتلای کشور تلاش بیشتری کنیم.

آیت الله باریک بین با تقدیر از تلاش فرماندهان و ماموران نیروهای نظامی و انتظامی در حراست از مرزها و کیان اسلامی خاطرنشان کرد با اقتدار نیروهای مسلح هیچ کشوری جرات تعرض به کشور را ندارد.

امام جمعه قزوین از فرماندهان نظامی و انتظامی خواست در ایام دهه فجر با حضور در بین گروههای مختلف مردم خاطرات انقلاب و جنگ را برای مردم بازگو کنند.

در این دیدار گزارشی از برنامه های نیروهای مسلح در ایام دهه مبارک فجر ارائه شد.