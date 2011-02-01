مقابله با ساخت و ساز غیر مجار به برنامه مدون نیاز دارد

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری های استان البرز برای مقابله با پدیده زشت ساخت و ساز غیر مجاز ستادهای ویژه ای را تشکیل دهند و در قالب برنامه ای مدون میزان ساخت و سازهای خارج از دایره قوانین و ظوابط را به صفر برسانند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این مسیر با شوراهای اسلامی همراه باشد، خاطر نشان کرد: برخی سودجویان با ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک غیر قانونی زمین ها شهرداری ها را به مشکلات اساسی دچار می کنند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

این مسئول بیان داشت: گاها مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز به درگیری و حتی ضرب و شتم پرسنل شهرداری ها ختم می شود که نیاز به تدوین قوانین حمایتی در این باره ضروری می نماید.



دستگاهها در اجرای پروژه ها باید یکدیگر هماهنگ باشند





افضلی در بخش دیگری از سخنانش از دستگاههای اجرایی و خدمات رسان خواست در اجرای پروژه های شهری باید یکدیگر هماهنگی های لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: مخصوصا در پروژه هایی که نیاز است حفاری شهری در آنها صورت گیرد، دستگاهها حتما شهرداری را در جریان بگذارند تا بیت المال با آسفالت چند باره معابر اتلاف نشود.

معاون استاندار البرز با اشاره به درآمدهای بسیار کم برخی شهرداری های استان اذعان داشت: نگاه استانداری به این شهرها در تقسیم اعتبارات سفر رئیس جمهور به البرز متفاوت تر خواهد بود.

وی گفت: البته در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به البرز بودجه مناسبی برای شهرداری ها پیش بینی شده است که با هزینه آن در شهرها، البرز یک قدم به توسه حقیقی نزدیک تر می شود.

