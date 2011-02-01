غربی ها اگر کنار بروند مردم مصر تکلیف خود را می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی که بعدازظهر سه شنبه در یادواره 450 شهید شهر قدس سخن می گفت با اشاره به برگزاری این مراسم تصریح کرد: این گونه مراسمات موجب بیداری می شود و ما را متوجه می کند که باید قدردان شهدا باشیم که نقشه دشمنان را برای انقلاب اسلامی خنثی کردند.

وی در ادامه با اشاره به آیه ای از قرآن کریم و روایتی از پیامبر اکرم در رابطه با حیات انسانها و جوامع گفت: اگر تسلیم خواست خدا شویم به واقع حیات واقعی پیدا می کنیم.

وی افزود: وقتی انسان با شهدا مواجه می شود تلنگری می خورد و به همین دلیل است که روایت داریم زیارت با اخلاص یک شهید مثل به جای آوردن یک عمره است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سالروز ورود امام به میهن اسلامی گفت: امام با انقلاب اسلامی یک بیداری و حیات را در همه ملت های مسلمان و مسضعف بوجود آورد و زمانی که ملت شیعه ایران از بی عزتی شاه سرافکنده بودند امام صحنه را دگرگون کرد و با احیاء دین حکومتی بر مبنای اسلام بنا نهاد.

لاریجانی تصریح کرد:به همین خاطر است کسی که راه خود را از روحانیت جدا کند زمین گیر می شود و اگر امروز بخواهیم نظام اسلامی را حفظ کنیم باید به روحانیت پایبندی داشته باشیم.

وی گفت: بعضی می خواهند به زبانهای مختلف از روحانیت عبور کنند و این مبداء لغزش است. برخی نیز گفتند که وقتی ما ولی فقیه داریم دیگر نیاز به روحانیت نیست این هم نوعی انحراف است زیرا ولی فقیه میوه روحانیت است.

رئیس مجلس در ادامه به بحث جهاد و شهادت پرداخت وافزود: عزتمندی یک ملت در فرهنگ جهاد و شهادت است.

وی با ذکر روایتی از پیامبر اکرم مبنی بر اینکه کسانی که اهل جهاد نباشند لباس ذلت و خواری به تنشان می پوشند گفت: به کشورهایی مثل مصر و تونس که خود را به آمریکا می چسباندند نگاه کنید اینها لباس جهاد را از تن به در آوردند و به این تکیه گاههای بدلی متوسل شدند.

لاریجانی ادامه داد: البته غربی ها تلاش می کردند جهاد را با اصطلاحات پوچ مثل تروریسم زیر سئوال ببرند ولی خود آنها در دلشان می دانند که عزتمندی در جهاد است.

رئیس مجلس با اشاره هدف ازتاسیس جمهوری اسلامی در ایران گفت: یکی از مهمترین اهداف عالیه امام راحل ایجاد جمهوری اسلامی برای مبارزه با ظلم و ستم در جهان بود و اگر امروز ایران بین توده مردم جهان محبوبیت دارد به خاطر رویکرد ضد ستمگرانه اش است.

وی تاکید کرد: بدون شک بزرگترین جهاد یک ملت مقابله با استکبار است.

لاریجانی در خصوص مقوله عدالت و پیشرفت گفت: باید کشور آباد و مسئولین خدمتگزار باشند و به دنبال حاشیه ها نروند.

وی به تصویب لایحه جامع ایثارگران اشاره کرد و گفت: مجلس به دولت تکلیف کرده که در رابطه با مسکن و اشتغال خانواده ایثارگران به صورت ویژه بپردازد .

رئیس مجلس درباره مردم سالاری دینی در کشور تصریح کرد: امام راحل ، نظامی را در ایران بنیان نهاد که در آن قانون اساسی و دموکراسی با محوریت دین تنظیم شده که مهمترین رکن آن ولایت فقیه است.

لاریجانی به رخدادهای اخیر در برخی کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و خطاب به دولتمردان غربی گفت: مردم مصر و تونس خود مسیر دموکراسی خود را به خوبی می دانند شما آنها را رها کنید خودشان می دانند چکار می کنند.

وی گفت: مردم منطقه بیدار شده اند و دیگر فریب شما را نمی خورند این نهال ارزشمند ملت ایران است که پس از 32 سال شاخ و برگ گرفته است.