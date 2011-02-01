510 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی گیلان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر سه شنبه در نشست کمیسیون ویژه آمایش صنعت و معدن استان با اشاره به حمایت از طرحهای صنعتی کارآمد و اشتغالزا افزود: برای تامین مواد اولیه 84 واحد صنعتی 510 میلیارد ریال تسهیلات آمایشی در نظر گرفته شده که بزودی به آنان پرداخت می شود.

وی همچنین از اجرای پنج طرح بزرگ صنعتی در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح ها در شش ماهه نخست سال 90 به بهره برداری می رسند.

استاندار گیلان گفت: برای اجرای این طرح ها 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که با بهره برداری از این طرحها برای چهار هزار نفر شغل ایجاد می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه گسترش صنایع مادربه عنوان نیروی محرک، توسعه صنعتی کشور را هموار می کند، افزود: توسعه صنایع مادراز قبیل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی در دولت نهم و دهم پویایی صنایع پائین دستی این استان گیلان را به همراه دارد.

قهرمانی چابک با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دولت از صنایع بیان داشت: دولت احمدی نژاد با اجرای هدفمندی یارانه ها گام بلند توسعه کشور را برداشته است.

وی در ادامه با اشاره به بسته های حمایتی دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: رقابتی شدن صنایع کشور و گسترش صادرات از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.