جشنواره شعر فجر در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، محمد دادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و جایگاه شعر ارزشی خاطرنشان کرد: شاعران انقلاب هماهنگ و همراه با رنگ و بوی مذهبی انقلاب مفاهیمی چون شهادت، ایثار، جهاد، عدالت و ظلم ستیزی را در آثار خود به تصویر کشیدند.

وی افزود: شعرای متعهد و ارزش مدار انقلاب باعث پیوند قالب های نو و کهنه شده و در هر یک از این دو وادی آثار قابل تقدیر و شایسته ای را خلق می کنند.

دادی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر فجر در سراسر کشور و استانها اظهار داشت: این جشنواره در سطح استان آذربایجان شرقی نیز برگزار شده و آیین بزرگداشت دو شاعر پیشکسوت و فعال در عرصه ادبیات انقلاب اسلامی و همچنین تجلیل از 21 نفر از شاعران استان از جمله برنامه هایی است که در این جشنواره اجرا می شود.

وی افزود: در این آیین از استاد "جلال محمدی" متخلص به "گلچین" شاعر، ‌روزنامه نگار و نویسنده فعال عرصه شعر انقلاب و دفاع مقدس و استاد "عباس داداش زاده" متخلص به "فانی" شاعر و نویسنده عرصه ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی تجلیل می شود.

همایش ادبی شعر فجر استان 18 بهمن ماه جاری با همکاری انجمن ادبی تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، سپاه عاشورا، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،‌خانه هنرمندان تبریز و سازمان بسیج هنرمندان استان برگزار می شود.