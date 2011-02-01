به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله لطف الله صافی روز پنجشنبه در دیدار سرپرست و دیگر مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهار داشت: وقف از مهمترین کارهاست که میتواند نقش رشتههای وصلی را بازی کند که به واسطه آن رشتههای وصل بتوان به درجات عالیه رسید.
وی تصریح کرد: امور وقفی از جمله کارهایی است که تمامی مردم میتوانند از ثمرات آن استفاده کنند، علاوه بر آن، نام فردی که اقدام به وقف نموده تا ابد جاودانه میماند.
آیت الله صافی با بیان اینکه در گذشته، کارهای وقفی بسیار خوبی در جامعه انجام میگرفت، گفت: به علت اهمیت کارهای فرهنگی در شرایط امروز، ضرورت وقف بیش از پیش روشن شده است، بنابراین باید فرهنگ وقف را توسعه دهیم.
این مرجع تقلید، خطاب به مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: در کارهای وقف، طبق نیت واقف اقدام کنید و قطعا بر اساس نیات همین واقفان میتوان کارهای فرهنگی بسیار خوب و گستردهای را صورت داد.
قران با رسم الخط مناسب چاپ شود
وی با اشاره به ضرورت توجه به ترویج آموزههای قرآنی، ادامه داد: قرآنی با رسم الخط مناسب چاپ کنید و آن را در سطح وسیع توزیع آن صورت گیرد.
آیت الله صافی، با بیان اینکه باید محور برنامههای فرهنگی، ترویج دین باشد، گفت: باید کارهای صورت گرفته در زمینه وقف به اطلاع مردم برسد، تا توجه آنان به این امر جلب شده و عامل تشویق آنها به سمت وقف باشد.
در پایان این دیدار، آیت الله صافی گلپایگانی تمبر امامزادگان قم را رونمایی نمودند.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه باید در امور وقفی طبق نیت واقفان عمل شود، گفت: با عمل به نیت واقفان میتوان کارهای فرهنگی بسیار خوب و گستردهای را صورت داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله لطف الله صافی روز پنجشنبه در دیدار سرپرست و دیگر مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اظهار داشت: وقف از مهمترین کارهاست که میتواند نقش رشتههای وصلی را بازی کند که به واسطه آن رشتههای وصل بتوان به درجات عالیه رسید.
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