دبیرخانه مرکزی حجاب کشور در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند، جمشید سورگی عصر سه شنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان سربیشه با اشاره به اهمیت بحث کشوری مد، مدگرایی، حجاب و عفاف اظهار داشت: استان خراسان جنوبی به عنوان دبیرخانه حجاب در کل کشور انتخاب شده و دبیرخانه یاد شده در زمینه حجاب برای کل کشور برنامه‌ ریزی می ‌کند.

فرماندار سربیشه نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت تشکیل جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان با توجه به رویکرد فرهنگی دولت بیان داشت: مباحث مختلف اجتماعی با توجه به اقشار و گروه‌های سنی متفاوت و در پی آن معضلات و مشکلات پیش ‌بینی شده نیاز به برنامه‌ ریزی مناسب با توجه به وظایف تعیین شده اعضای کارگروه دارد.

سید علیرضا به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جنگ نرم اشاره کرد و افزود: حجاب باید در جامعه کاملا اسلامی باشد.

فرماندار سربیشه گفت: بانوان شهرستان سربیشه از نظر رعایت حجاب و عفاف بسیار مقید هستند و باید به عنوان الگو معرفی شوند.

حسینی به آثار و فواید رعایت حجاب و پوشش دینی در جامعه اشاره کرد و تصریح کرد: بهداشت روانی اجتماع و کاهش هیجان‏ها، تحکیم روابط خانوادگی و برقراری صمیمیت کامل زوجین از مهم‌ترین این فواید است.

وی تأکید کرد: وقتی بی ‌بند و باری و بی ‌حجابی حاکم شد، جوانان مجرد ازدواج را نوعی محدودیت وپایان آزادی‌ های خود تلقی می ‌کنند و افراد متأهل هر روز در مقایسه ‏ای خطرناک میان آنچه دارند و ندارند، قرار می ‌گیرند و این مقایسه ‏ها هوس را دامن زده و ریشه زندگی را می ‌سوزاند.

امام جمعه شهرستان سربیشه نیز ضمن تسلیت ایام 28 صفر گفت: پیامبر بهترین اسوه و الگو برای همه است و هر حرف و سخن پیامبر حرف خدا است.

حجت ‌الاسلام محسن محمدی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پیامبر که قبل از نبوت نیز به آن معرف بودند را امانتداری عنوان و خاطرنشان کرد: خداوند نیز در سوره مومنون یکی از ویژگی‌های مومن را ادای امانت عنوان کرده است.