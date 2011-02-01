به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه اختراعات و سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی استان قم در گفتگو با خبرنگاران مهمترین و نخستین نتیجه برگزاری نمایشگاه را ایجاد انگیزه برای گروههای سنی مختلف عنوان کرد و بیان داشت: بازدید گروههای مختلف دانشآموزی و دانشجویی از این نمایشگاه زمینه انتقال تجربه و انگیزه را فراهم میسازد.
وی در ادامه تصریح کرد: به خصوص دانشآموزان با دیدن ابتکارات و اختراعات موجود در نمایشگاه با توجه به رشد ذهنی که در ایرانیان وجود دارد، میتوانند استعدادهای خود را در زمینه ابداع و اختراع شکوفا سازند.
مکارم با اشاره به پراکندگی و تنوع بیش از حد غرفهها و موضوعات در نمایشگاه ادامه داد: ما هرچه به سمت برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای تخصصیتر برویم، به مخاطب جذابیت بیشتری را ارائه کرده و زمینه بهرهبرداری بیشتر آنان را فراهم خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: همچنین حضور تعدادی راهنما در طول برگزاری نمایشگاه سبب میشود افرادی که برای بازدید وارد نمایشگاه میشودند بهره علمی کاملتری داشته باشند.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم برگزاری چنین نمایشگاهی به عنوان تجربه اول را خوب ارزیابی کرد و افزود: به نظر میرسد تعداد روزها و مقدار آن از نظر کمی و کیفی نیاز به افزایش بیشتری دارد و امیدواریم این قبیل جشنواره و نمایشگاهها در مراحل و سالهای بعد به صورت تخصصی برگزار شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قم گفت: یکی از نتایج اصلی برگزاری نمایشگاه پژوهش و اختراعات، ایجاد انگیزه در افراد و اقشار مختلف بخصوص جوانان است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید مکارم ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه اختراعات و سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی استان قم در گفتگو با خبرنگاران مهمترین و نخستین نتیجه برگزاری نمایشگاه را ایجاد انگیزه برای گروههای سنی مختلف عنوان کرد و بیان داشت: بازدید گروههای مختلف دانشآموزی و دانشجویی از این نمایشگاه زمینه انتقال تجربه و انگیزه را فراهم میسازد.
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