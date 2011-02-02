آماده ورود تکنولوژی نوین از دیگر کشورها جهت ساخت مسکن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا قلندر عصر سه شنبه در نشست مشترک، صنعتگران و بازرگانان ترکیه با مسئولان انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان قم که در سالن جلسات این انجمن برگزار شد بیان داشت: قطار تولید مسکن مهر ایران به سرعت در حال پیش‌روی است و کسانی می‌توانند سوار بر این قطار شوند که در راستای استفاده از تکنولوژی نوین و کاهش هزینه و تحول کار در زمان کوتاه سرآمد باشند. ‌



وی با اشاره به اینکه موفقیت و نتایج درخشان تنها با همدلی دست اندرکاران بخش مسکن مهر و انبوه سازان امکان پذیر است، اضافه کرد: در بحث ارتباط با دیگر کشور‌ها نیز به تبادل نظر در مورد تکنولوژی نوین و ورود آن به کشور هستیم و همچنین ایجاد سرمایه گذاری بخش خارجی در بخش مسکن و ایجاد نقدینگی و پول در این بخش از دیگر اهدافمان می‌باشد.



رئیس سازمان مسکن شهرسازی استان قم با اشاره به اینکه یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع امروزی مسکن است گفت: بخش مسکن در ایران در یک سال اخیر با اجرای طرح مسکن مهر دچار تحول و دگرگونی اساسی شده است و دولت عدالت محور احمدی‌نژاد به عنوان سیاست اصلی در اجرایی این طرح برنامه ریزی ویژه‌ای انجام داده است و به نحو مطلوبی نیز این امر را پیگیری کرده است.



وی اضافه کرد: ‌مجموعه وزرات مسکن کشور مجری این سیاست‌ها بوده و با فعالیت شبانه روزی به یک برنامه مدون به سطحی رسیده است که نیازهای مسکن کشور را مرتفع کرده است.



قلندر ادامه داد: با توجه به نیاز انباشته از گذشته در بخش مسکن در ایران به یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن نیاز داشتیم که از این تعداد 930 هزار واحد در شهر‌ها، 570 هزار واحد در روستا‌ها بود که در حال حاضر اتمام آن تا سال 89 و 90 برنامه ریزی شده است و هم اکنون نیز احداث یک میلیون 800 هزار مسکن مهر نیز در کشور در دست اقدام است.



رئیس سازمان مسکن شهرسازی قم بیان داشت: نیاز استان قم به مسکن در گذشته حدود 24 هزار واحد بوده است که ولی هم اکنون 32 هزار واحد مسکونی در قم در حال ساخت است.



قلندر گفت: تا کنون سه هزار و 361 واحد مسکونی به بهره برداری رسیده و چهار هزار واحد نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و 11 هزار واحد دیگر نیز تا پایان شهریور سال 90 به بهره برداری می‌رسد.



وی اظهار داشت: ایران به مرحله‌ای رسیده است که به میزان نیاز‌هایش تولید می‌کند و انبوه سازان کشور نیز این پروژه‌ها را به نحو احسن انجام می‌دهند.

