  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

افراشته:

نظام حکومتی خاورمیانه به سمت مردم‌سالاری دینی پیش می‌رود

نظام حکومتی خاورمیانه به سمت مردم‌سالاری دینی پیش می‌رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان گفت: تحولات مصر نشان از این موضوع مهم دارد که نظام حکومتی در خاورمیانه به سمت مردم‌سالاری دینی پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا افراشته بعدازظهر سه‌شنبه در جمع مشاوران جوان استانداری اصفهان اظهار داشت: تحرکات اخیر کشورهای خاورمیانه به ویژه مردم مصر باید مورد کند و کاو قرار بگیرد و تاثیرپذیری انقلاب اسلامی ایران بر روی آن مشخص شود.

وی افزود: انتقاد، شجاعت، تغییرپذیری، پویایی، نشاط و تحول‌خواهی جزو مهمترین ویژگیهای جوانان امروز و انقلابی محسوب می‌شود.

معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان با اشاره به اینکه روح جوان انقلابی با آرمانخواهی دمیده می‌شود، بیان داشت: جوانان چرخ‌های حرکت موتور انقلاب اسلامی بوده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از مجلس شورای اسلامی گفت: کام جوانان آرمان‌گرا و انقلابی نسبت به سه اقدام مجلس اصولگرای هشتم تلخ شده است.

افراشته به تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان اشاره کرد و ادامه داد: ورزش با این همه موضوعات مختلف نمی‌تواند در کنار سازمان جوانان که یک سازمان ستادی است، قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: سازمان ملی جوانان یک دستگاه فرابخشی‌است و هماهنگی با ورزش کشور ندارد.

معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان تصریح کرد: با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی جوانان در دل این وزارتخانه هضم و نابود می‌شود.

وی موضوع وقف دانشگاه آزاد را یکی دیگر از اقدامات منفی مجلس هشتم دانست و افزود: این موضوع کاملا با یک دید سیاسی دنبال می‌شد و سرانجام نیز با دخالت رهبر انقلاب حل و فصل شد.

افراشته خاطرنشان کرد: افزایش سن رای دهندگان از 15 به 18 سال نیز سومین کار لطمه زننده به جوانان بود که سبب شد تا حضور جوانان در مشارکت سیاسی و اجتماعی کشور سه سال به تاخیر بیفتد.

وی با اشاره به اینکه جوانان خواهان گفتمان انقلاب و امام (ره) که گفتمانی حق‌گو است، هستند، تصریح کرد: خواستگاه آرمان و مکتب انقلابی در دل جوانان قرار دارد.

معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان اظهار داشت: امروز گفتمان انقلاب و امام (ره) در میان جوانان پذیرفته شده و تاثیر زیادی بر دلهای آنها دارد.

افراشته با اشاره به اینکه در طول دولتهای نهم و دهم فعالیتهای حوزه مشاوران جوان تا به امروز پیگیری شده است، تصریح کرد: پس از گذشت چند سال، مشاوران جوان در نظام اداری کشور پذیرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه نقش‌آفرینی مشاوران جوان به واسطه اثرپذیری در دیگر بخش‌ها است، ادامه داد: مشاوران جوان باید نیم نگاهی به افق‌های انقلاب داشته باشند.

افراشته با اشاره با اینکه کشور به آن حد از رشد سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی رسیده که توانسته 85 درصد از مردم را پای صندوقهای رای بیاورد، بیان داشت: انتخابات سال گذشته نشان‌دهنده اعتماد مردم به نظام و تثبیت آن در عرصه‌های بین‌المللی بود.

وی با بیان اینکه صدور انقلاب به کشورهای دیگر پیش از این اتفاق افتاده است، اضافه کرد: نظام حکومتی در خاورمیانه به سمت مردم‌سالاری دینی پیش می‌رود.

معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: مشاوران جوان باید فارغ از چارت سازمانی نگاه فرابخشی‌به سیستم داشته باشند و در کنار آن خلاهای‌ مدیریتی کشور را پر کنند.

وی خاطرنشان کرد: فضا برای حضور جوانان باید آماده شود و به موازات مسئولان اجرایی و مدیران کلان در استانها مجموعه‌هایی از مشاوران جوان نیز شکل بگیرد.

افراشته اضافه کرد: بیش از 45 هزار مشاور جوان در کشور مشغول به فعالیت هستند که پنج هزار نفر از آنها اعضای پیوسته و هسته اصلی این مشاوران را شکل می‌دهند.

کد مطلب 1244430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها