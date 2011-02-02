به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا افراشته بعدازظهر سهشنبه در جمع مشاوران جوان استانداری اصفهان اظهار داشت: تحرکات اخیر کشورهای خاورمیانه به ویژه مردم مصر باید مورد کند و کاو قرار بگیرد و تاثیرپذیری انقلاب اسلامی ایران بر روی آن مشخص شود.
وی افزود: انتقاد، شجاعت، تغییرپذیری، پویایی، نشاط و تحولخواهی جزو مهمترین ویژگیهای جوانان امروز و انقلابی محسوب میشود.
معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان با اشاره به اینکه روح جوان انقلابی با آرمانخواهی دمیده میشود، بیان داشت: جوانان چرخهای حرکت موتور انقلاب اسلامی بودهاند.
وی در ادامه با انتقاد از مجلس شورای اسلامی گفت: کام جوانان آرمانگرا و انقلابی نسبت به سه اقدام مجلس اصولگرای هشتم تلخ شده است.
افراشته به تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان اشاره کرد و ادامه داد: ورزش با این همه موضوعات مختلف نمیتواند در کنار سازمان جوانان که یک سازمان ستادی است، قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: سازمان ملی جوانان یک دستگاه فرابخشیاست و هماهنگی با ورزش کشور ندارد.
معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان تصریح کرد: با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی جوانان در دل این وزارتخانه هضم و نابود میشود.
وی موضوع وقف دانشگاه آزاد را یکی دیگر از اقدامات منفی مجلس هشتم دانست و افزود: این موضوع کاملا با یک دید سیاسی دنبال میشد و سرانجام نیز با دخالت رهبر انقلاب حل و فصل شد.
افراشته خاطرنشان کرد: افزایش سن رای دهندگان از 15 به 18 سال نیز سومین کار لطمه زننده به جوانان بود که سبب شد تا حضور جوانان در مشارکت سیاسی و اجتماعی کشور سه سال به تاخیر بیفتد.
وی با اشاره به اینکه جوانان خواهان گفتمان انقلاب و امام (ره) که گفتمانی حقگو است، هستند، تصریح کرد: خواستگاه آرمان و مکتب انقلابی در دل جوانان قرار دارد.
معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان اظهار داشت: امروز گفتمان انقلاب و امام (ره) در میان جوانان پذیرفته شده و تاثیر زیادی بر دلهای آنها دارد.
افراشته با اشاره به اینکه در طول دولتهای نهم و دهم فعالیتهای حوزه مشاوران جوان تا به امروز پیگیری شده است، تصریح کرد: پس از گذشت چند سال، مشاوران جوان در نظام اداری کشور پذیرفته شدهاند.
وی با بیان اینکه نقشآفرینی مشاوران جوان به واسطه اثرپذیری در دیگر بخشها است، ادامه داد: مشاوران جوان باید نیم نگاهی به افقهای انقلاب داشته باشند.
افراشته با اشاره با اینکه کشور به آن حد از رشد سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و بینالمللی رسیده که توانسته 85 درصد از مردم را پای صندوقهای رای بیاورد، بیان داشت: انتخابات سال گذشته نشاندهنده اعتماد مردم به نظام و تثبیت آن در عرصههای بینالمللی بود.
وی با بیان اینکه صدور انقلاب به کشورهای دیگر پیش از این اتفاق افتاده است، اضافه کرد: نظام حکومتی در خاورمیانه به سمت مردمسالاری دینی پیش میرود.
معاون امور استانهای رئیس جمهور در حوزه مشاوران جوان در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: مشاوران جوان باید فارغ از چارت سازمانی نگاه فرابخشیبه سیستم داشته باشند و در کنار آن خلاهای مدیریتی کشور را پر کنند.
وی خاطرنشان کرد: فضا برای حضور جوانان باید آماده شود و به موازات مسئولان اجرایی و مدیران کلان در استانها مجموعههایی از مشاوران جوان نیز شکل بگیرد.
افراشته اضافه کرد: بیش از 45 هزار مشاور جوان در کشور مشغول به فعالیت هستند که پنج هزار نفر از آنها اعضای پیوسته و هسته اصلی این مشاوران را شکل میدهند.
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