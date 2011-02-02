کاهش 40 درصدی تقاضای آرد در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین در همایش نقش کارمندان بسیجی در ارتقای نظام اداری که عصر سه شنبه در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهارداشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان تقاضای آرد تا 40 درصد کاهش یافته که بیانگر ارتقای کیفیت پخت، بهینه شدن مصرف و کاهش ضایعات نان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در استان تصریح کرد: خوشبختانه اصناف استان با وظایف خود به خوبی آشنا هستند و در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها همکاری خوبی کرده اند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: در حال حاضر اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی در استان و سایر شهرستانها به منظور کنترل و نظارت بازار با سازمان بازرگانی استان همکاری خوبی داشته اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین در ادامه به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا توسط اصناف استان، در نیمه دوم اسفند ماه اشاره کرد و یادآورشد: برگزاری این نمایشگاهها در کنترل و تنظیم بازارتاثیرگذار است و با عرضه کالاهایی مانند پوشاک، مواد غذایی، مواد شوینده، آجیل، خشکبار، میوه، لبنیات و گوشت با ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار، نیاز مردم به کالاهای شب عید را تامین خواهیم کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده مردم در کنترل و ایجاد تعادل در بازار، از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات احتمالی مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان بازرگانی استان قزوین در میان بگذارند.

جمشیدیها همچنین از بسیجیها خواست جهت کنترل بازار با عضویت در تیمهای ناظران افتخاری، دولت را در خدمت رسانی به مردم یاری کنند.

سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان هم در این همایش با اشاره به نقش بسیج در هشت سال دفاع مقدس گفت: اعمال تحریم ها علیه کشور ما اراده مردم را در مبارزه مصمم تر کرده و دشمنان نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.

وی ضمن اعلام آمادگی بسیجیان برای اجرای طرح های بازرگانی اظهار امیدواری کرد با مشارکت مردم و بسیجیان نظارت و کنترل بازار بخوبی انجام شود.