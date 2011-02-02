حوزه های علمیه بستر کمال خواهی تشنگان معرف دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: خواهرانی که برای تحصیل وارد حوزه های علمیه می شوند با تفکری الهی و پاک در این عرصه پا نهاده اند و با ورود در حریمی الهی و وارسته برای تقویت بنیه علمی و دینی همت کرده اند.

وی افزود: خواهرانی که در حوزه تحصیل می کنند می توانند پس از فراغت از تحصیل با آموخته های خود به عنوان مشاوری امین برای گروههای مختلف محسوب شوند و مربیان دینی تاثیر گذاری در بین جوانان باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین تصریح کرد: حوزه علمیه برای سال تحصیلی جدید آماده شده تا با ثبت نام از خواهران علاقمند زمینه علم آموزی دینی آنها را به نحو مطلوب در این مرکز دینی فراهم کند.

باریک بین یادآورشد: در حوزه علمیه خواهران قزوین 35 طلبه مشغول فراگیری علوم دینی هستند و امسال هم ثبت نام طلاب از دوم بهمن ماه شروع شده و تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام باریک بین خاطرنشان کرد: کسانی که در حوزه تحصیل می کنند با وقف خود در مسیر علم و دانش و ترویج علوم دینی از هیچ کوششی برای خدمت به مردم دریغ نمی کنند و آمادگی کامل دارند تا با آموخته های خود در مسیر اعتلای علمی و دینی کشور گام بردارند.