سرانه ورزشی گلستان به هفت دهم متر مربع افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرح های ورزشی در گرگان افزود: سرانه ورزشی استان پیش از این 6.8 دهم متر مربع بوده است.

وی اظهار داشت: با افتتاح این طرح های ورزشی حدود دو دهم متر مربع به سرانه ورزشی استان افزوده می شود.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان افزود: همزمان با دهه فجر بهره برداری از 11 پروژه ورزشی با بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.

پاشا بیان داشت: سالنهای ورزشی پسران گرگان، نوکنده، گمیشان، استخر چاله باغ، از جمله این طرح هاست.



وی یادآورشد: همچنین در این دهه سالن ورزشی کارگران علی آباد، گنبد با اعتباری بیش از 17 میلیارد ریال افتتاح می شود.



به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی 9 دی واقع در شهرک ویلا شهر گرگانکه ازمصوبات سفر اول ریاست جمهور به استان است به بهره برداری رسید.

این مجموعه به مساحت هزار و 855 مترمربع وبا اعتباری بالغ بر 880 میلیون تومان به مدت دو سال احداث شد.



در ادامه این مراسم اولین سالن تخصصی تیراندازی در سطح استان که برای مسابقات بین المللی آسیایی و جهانی پیش بینی شده است با اعتبار 200 میلیون ریال کلنگ زنی شد. مدت اجرای این طرح دو ساله است.