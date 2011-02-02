آرش فراز در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در زمینه تهیه پیشنهاد برای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: تلاش بر این است که تا 25 بهمن ماه جاری به نتایجی دست یابیم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر مقامات کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به دنبال جمع آوری اطلاعات و ملزومات مورد نیاز تعیین مزد سال آینده هستند.

فراز تعیین و بررسی موضوع دستمزد سال آینده کارگران کشور را به دلیل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ویژه دانست و ادامه داد: کانون عالی انجمنهای صنفی هنوز به جمع بندی های کارشناسی برای اعلام نظر و پیشنهاد نرسیده است.

وی با بیان اینکه تا زمان تکمیل نظرات و دریافت بررسی های کارگران در استانها نمی توان در این زمینه نظر قاطعی اعلام کرد، تصریح کرد: البته شورای عالی کار نیز باید برنامه ها و پیش بینی های خود را در زمینه نحوه برگزاری جلسات و نشستها اعلام کند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: در هر صورت کانون عالی به نمایندگان استانی زیرمجموعه خود اعلام کرده است که نظرات خود را جمع بندی و ارائه کنند.