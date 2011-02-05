11300 میلیون ریال برای راهسازی و راهداری سیاهکل سرمایه گذاری شد

محمد سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر شش پروژه راهسازی و راهداری در شهرستان سیاهکل مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: این منطقه به دلیل شرایط جغرافیایی دارای محورهای روستایی و ییلاقی بسیار مهم و پرترددی است از اینرو این اداره اجرای شش پروژه را در محورهای روستایی این شهرستان با اعتباری افزون بر11 میلیارد و 300 میلیون ریال در دستور کار خود قرار داد.

وی در ادامه ضمن اشاره به عملیات پروژههای روستایی این شهرستان اظهارداشت: با توجه به اهمیت توسعه راههای روستایی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منطقه، اکثر پروژههای اجرایی در محورهای روستایی در زمینه زیرسازی و آسفالت راههای روستایی و احداث ابنیه های فنی است.

رئیس اداره راه و ترابری سیاهکل درخصوص پروژههای مهم روستایی این شهرستان گفت: بهسازی و آسفالت راه روستایی توشی به طول 2.3 کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه روستایی ملکرود به طول دو کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه روستایی ازبرم به طول 1.7 کیلومتر و بهسازی و آسفالت روستایی سوتگوابر به طول 1.2 کیلومتر از جمله پروژههای راهسازی بودند که با اعتباری افزون بر پنج میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در اولین روز از دهه فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

وی بیان داشت: ساخت پل ارتباطی شن رود به طول 54.4 متر و ساخت پل ارتباطی تی تی کاروانسرا به طول 16.5متر از دیگر پروژههای آماده بهره برداری اداره راه و ترابری شهرستان سیاهکل در دهه فجر است.

سیاری ادامه داد: با اجرای این طرحها 15 روستا با 548 خانوار از راه مناسب آسفالته و پل ارتباطی برخوردار شدند.