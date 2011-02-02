نخستین تیم ده گانه امداد و نجات گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجتبی اکبری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه امداد و نجات کلاله افزود: این تیم که دارای امداد رسانان در بخشهای امداد، نجات جاده، کوهستان، آوار، سیلاب تشکیل شد.

وی اظهار داشت: فوریت درمان، پشتیبانی، توزیع کالا در هنگام حادثه، اسکان اضطراری و حمایت روانی از دیگر وظایف این تیم است.



وی افزود: تجهیزات امدادی این پایگاه ها شامل آمبولانس کمک دار، خودروی کمک دار و خودروی نجات است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از تجهیز شش پایگاه امداد و نجات استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و گفت: این پایگاهها در گرگان، کلاله، مینودشت، بندرگز، کردکوی و آزادشهر تجهیز می شوند.



وی از راه اندازی تلفن 147 برای امداد رسانی به حادثه دیدگان در گلستان خبر داد.

اکبری افزود: حادثه دیدگان در گرگان می توانند با تلفنهای ثابت و همراه و در دیگر شهرستانها با تلفن همراه با این شماره تماس بگیرند.