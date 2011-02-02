برخی مصوبات فرهنگی دولت در گلستان مشکل اعتباری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری شامگاه سه شنبه در نشست تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: برای تحقق این مصوبات در سفر دولت نیز پیگیریهایی لازم صورت گرفت و بودجه لازم در این سفر منظور شد.

وی اظهار داشت: درحال حاضر نیز پیگیریهایی لازم از سوی نمایندگان استان می شود تا استان به جایگاه مطلوب و واقعی اش در بعد فرهنگی دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: در طول دولت نهم و دهم گامهای اساسی برای توسعه استان برداشته شد که نسبت به دوره های قبلی منحصر به فرد است.

این نماینده مجلس یادآورشد: به عنوان نمونه سرانه ورزشی استان تا قبل از دولت نهم، حدود دو دهم متر مربع به ازای هر فرد بود که پس از گذشت چهارسال این میزان سه برابر شد.

حجت الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: در بخش صنعت نیز تا قبل از دولت نهم، محدودیتهایی برای استقرار صنایع بزرگ در استان وجود داشت و با اولین سفر دولت به استان این محدودیتها رفع شد.

نمانیده مردم گرگان و آق قلا در مجلس اظهار داشت: استان گلستان تا قبل از دولت نهم از نظر صنعتی در رتبه 29 بوده است و به بهانه کشاورزی از صنعت محروم شده بود.

وی یادآورشد: کارهای ارزشمند و قابل توجهی در سالهای اخبر در استان صورت گرفته که توسعه استان را شتاب بخشیده است.

حجت الاسلام طاهری به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: این طرح بزرگترین حرکت اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که مورد تحسین اقتصاددانان جهان نیز قرار گرفته است.

وی گفت: این کار بزرگ را باید به مجریان و مردم تبریک گفت و همکاری مردم در مدت اجرای این طرح بسیار مطلوب بوده است و امیدواریم در آینده به توفیق های بزرگی در این زمینه دست یابیم.