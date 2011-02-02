یادمان شهدای گلستان در میان بیلبوردها گم شده اند!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این درحالیست که روزگاری در این دیار، شیرمردان و زنانی برای دفاع از خاک، همیت و غیرت ایرانی، جان شیرینشان را در طبق اخلاص عطاء کردند تا ایران و ایرانی برای همیشه تاریخ، سربلند، آزاد و مقاوم باشد.

اکنون زنگ جشن سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهنمند انقلاب اسلامی در خاک ایران طنین انداز شد و نیاز است عزم جدی ملی و استانی برای بهسازی، زیباسازی یادمانهای شهدا صورت گیرد.

نصب بیلبورهای تبلیغاتی رنگ و وارنگ و تبلیغ کننده انواع اقسام محصولات داخلی و خارجی و فرهنگ های غریب با فرهنگ بومی مان، که نوعی آلودگی بصری را به همراه دارد، زنگ خطر جابجایی و دگرگونی ارزشها را به صدا در می آورد.

این درحالیست که باید خیابان ها، کوچه ها، بزرگراه ها، همه و همه به یاد شهیدان و بزرگان دینی، ادبی، علمی و مفاخر و مشاهیر ایران زمین نامگذاری و یادمانشان نصب شود تا یادمان باشد برای سرفرازی ایران چه رنجها که نبرده ایم.

درحال حاضر اگر چه، تصاویر و تمثال و یادمان شهدا برای ورودی های هر محله و خیابان در گلستان تصب شده است، بسیاری از این تصاویر، کهنه، رنگ و رو رفته هستند و نیاز به بهسازی و مرمت دارند.

علاوه براین هر چه این تمثالها و یادمانهای شهدا در گذر زمان و بر روی دیوارها، معابر، خیابانها و بیلبوردها کمرنگ و رنگ و رو رفته شده اند، بیلبوردهای تبلیغاتی فروش کالا و خدمات، به شکلهایی زیباتر، چشم نوازتر و ... سبز شده اند.

با گذر از کوچه ها و جاده های دورن و برون شهری گلستان انواع و اقسام بیلبورهای تبلیغاتی نظیر"با ما به اوج بیائید"، "فروش زیرقیمت کالاهای شرکت ..."، " ترد و خشک مزه با محصولات" و تبلیغ انواع سس و مواد غذایی روبرو می شوید.

همچنین در پس کوچه ها و لابه لای شاخه درختان و دیوارهای خانه های قدیمی می توان تمثال و یادمان شهدای گلستان را مشاهده کرد که بیم آن می رود در گذر زمان، دیگر نام و نشای از این اندک جلوه های ایثارگری نیز به چشم نیاید.

گلستان چهار هزار شهید تقدیم نظام انقلاب اسلامی کرده است که می توان به شهدای روستای حیدرآباد، شهدای روحانی گرگان، یادمان شهدای روستای سید میران، نمایندگان فقید گلستان در مجلس و ... اشاره کرد که یادمان آنها بروی ورودی محلات و راهها نصب شده است و این یادمانها و دیگر تمثالها نیازمند بهسازی و زیبا سازی هستند.

به تاکید کارشناسان مسائل فرهنگی، بهسازی و زیباسازی یادمان شهدا، نصب این تمثال ها بر روی دیوارها و بیلبوردها، در تقویت معنویت و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم بویژه جوانان تاثیر بسزایی دارد.

به تاکید این عده، همه مردم و مسئولان باید قدردان ایثارگری های شهدا باشند چرا که همه ما زندگی، امنیت، آرامش و اقتدارمان را مدیون فداکاری و رشادت های شهدا هستیم.

به باور این کارشناسان، این یادمانها و تصویرسازی ها، نقش مهم انتقال فرهنگ ایثار و دفاع مقدس دارند و ارزش آن را نمی توان از حافظه تاریخی ملت ایران کمرنگ کرد.

در این بین نامگذاری معابر و کوچه ها به نام شهدا، بزرگانی دینی، مفاخر علمی و ادبی و مشاهر گلستان، در آشناسایی بیشتر نسل کنونی که در معرض اواع و اقشام تهاجم های نرم فرهننگی هستند موثر خواهد بود.

نامگذاری گلهای پلاسیدنی جای گلهای انقلاب



بررسیهای میدانی بیانگر آن است که برخی از معابر و خیابانهای شهری گلستان بجای بهره گیری از نام، گل های حقیقی عشق و ایثار، جای خود را به گلهای پلاسیدنی داده اند و کوچه هایی با نامهای شقایق، لاله، نسترن، کاج، بید، ... بیشتر رواج یافته اند.

عضو کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان یادآورشد: بر اساس آیین نامه نامگذاری معابر و میادین شهری اسامی خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزش های اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه محسوب می شود.

فائزه عبداللهی در این زمینه افزود: از اینرو کارگروه فنی نامگذاری گرگان مرکب از سه عضو شورای شهر، مسئول روابط عمومی شهرداری، نماینده زیرسازی و ترافیک شهرداری، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران، سه صاحب نظر در علم تاریخ، جغرافیا و مسایل حقوقی و صاحب نظر در مسائل عمرانی و شهرسازی تشکیل شد که این کارگروه هر هفته با برگزاری جلسه اسامی پیشنهادی و نامه های رسیده را مورد بحث و بررسی قرار داده و در صورت لزوم به بازدید میدانی از محل می پردازد.



وی افزود: در آن بر استفاده از نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول به نام شخصیت های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر، هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای کشور تأکید شده است که بر این اساس با مصوبات کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان بیش از 95 درصد اسامی شهدای شهر بر روی معابر گذاشته شده است.



عبداللهی گفت: در این راستا از جمله مصوبات کمیته نامگذاری در خصوص بهره گیری از نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گمنام در سطح معابر و میدان های گرگان می توان به خیابانهای بلال حبشی (کوی مولوی)، ابوذر (ایرانمهر بالا و پایین)، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید نامجو، شهید فلاحی، شهید کلاهدوز، صیاد شیرازی، شهید صدوقی، شهید همت، خیابان ولی عصر، شهید باهنر و کوی امام رضا (ع) اشاره کرد.

عضو شورای شهر گرگان گفت: در خصوص بهره گیری از وقایع مهم تاریخی نیز در نامگذاری معابر می توان از خیابان های پنجم آذر، 22 بهمن، 12 بهمن، قدس، بلوار الغدیر، شهرک امام، خیابان امام خمینی (ره) و میدان بسیج نام برد که در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفت.

وی یادآورشد: کمیته نامگذاری شهر گرگان همچنین از مشاهیر و شخصیت های علمی و ادبی بهره برده و با نامگذاری میادین

و معابر شهر از جمله فخرالدین اسعد گرگانی، میدان معلم ثانی، هلالی استرآبادی، بلوار هیرکان، جرجان، استرآباد، قابوس و شهرک های سعدی، حافظ، شهریار، مولوی، جامی، عطار نیشابوری، ملک الشعرای بهار، خیام، عنصری، لامعی و فرودسی سعی کرده است در حفظ و پاسداشت شخصیت این مشاهیر گام بردارد.

برگزاری جشنواره هایی مانند " دیوارها سخن می گویند" نیز از جمله تدابیر و روشهایی است که مسئولان گلستان برای حفظ ارزشهای تاریخی انقلاب و دفاع مقدس بکار بسته اند.

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، از برپایی جشنواره تجسمی و کار بزرگ (دیوارها سخن می گوید) در تمامی شهرهای استان به مناسبت ایام فجر خبر داد.

وی افزود: این طرح از جمله برنامه های فرهنگی دهه فجر امسال که در تمامی شهرهای استان گلستان به مناسبت 22 بهمن ماه شکل می گیرد.



وی اظهار داشت: خلق آثار هنرمندان گلستانی بر روی بوم به صورت زنده است که برای راهپیمایان به تصویر کشیده می شود.

پیشنهاد خبرنگار مهر تقدیر شد



استاندار گلستان نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تقدیر از خبرنگار مهر در گرگان نسبت به پیگیری مسئله بهسازی یادماهای شهدا گفت: زیبا سازی و بهسازی یادمانهای شهدا برای گرامیداشت یاد و نام این بزرگواران و ترویج و انتقال فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس تاثیر بسزایی دارد.

جواد قناعت افزود: کار بهسازی و زیباسازی یادمانهای شهدا چندی است که در استان شورع شد و برای نمونه می توان به مسیر فرودگاه بین المللی گرگان تا گلزار شهدای این شهر اشاره کرد.

وی اظهار داشت: نیاز است این طرح با جدیت بیشتری پیگری شود و این مسئله در کارگروه های ویژه با حضور مسئولان امر از جمله بنیاد شهید بررسی و پیشنهاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برپایی جشن های پیروزی انقلاب، پلاکاردهای و تمثال های شهید در حوزه های شهری گلستان با ذکر نام، تاریخ و محل شهادت بر روی تیرهای چراغ برق و بلوارهای وسط خیابنهای شهری نصب شده است که امید می رود، این طرح فقط به زمان برگزاری مناسبتها محدود نشود و در تمامی طول سال شاهد حضور پر رنگ این یادمانهای در سطح معابر شهری و برون شهری باشیم.

............................................