22 پروژه در شهرستان شمیرانات افتتاح و کلنگ زنی می شود

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات اظهار داشت: شهرستان شمیرانات در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد بهره برداری، افتتاح و یا کلنگ زنی 22 پروژه در زمینه هایی همچون خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تحقیقاتی، اطلاع رسانی و اشتغالزایی خواهد بود.

وی با اشاره به پروژه های قابل گشایش در ایام دهه فجر در شهرستان شمیرانات خاطرنشان کرد: از جمله طرحهای آماده گشایش در حوزه های علمی و راه و ترابری شهرستان شمیرانات می توان به احداث مرکز تحقیقات ژنومیک در دانشگاه علوم پزشکی با اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیون ریال، احداث ساختمان الحاقی به اورژانس(مرکز پزشکی درمانی "اختر" ) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر هزار و 600 میلیون ریال، بازسازی و تجهیز سالن شهید رحیمی دانشگاه بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال، تعریض و چهار خطه کردن محور مناطق روستایی "زرد بند" و "امین آباد" با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیون ریال، تعریض و چهار خطه کردن محور مناطق روستایی "کلوگان" و "حاجی آباد" با اعتباری بالغ بر 20 هزار میلیون ریال، تخریب و نوسازی راهدارخانه شمشک با اعتباری بالغ بر پنج هزار 500 میلیون ریال و بازسازی راهدارخانه دیزین با اعتباری بالغ بر دو هزار و 500 میلیون ریال اشاره کرد.

وی افزود: اجرای فاز دوم طرح هادی روستای "علائین" با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال، احداث فاز دوم کانال سیلاب روستای "افجه" با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال، آبرسانی و لوله گذاری روستای "راحت آباد" بخش لواسانات با اعتباری بالغ بر 470 میلیون ریال، احداث کانال آبیاری روستای "ایراء" با اعتباری بالغ بر 515 میلیون ریال، بازسازی گلزار شهدای امامزاده فضلعلی(ع) "نارون" با اعتباری بالغ بر 370 میلیون ریال، بازسازی گلزار شهدای روستای "رودک" بخش رودبارقصران با اعتباری بالغ بر 60 میلیون ریال، احداث خانه عالم روستای "شمشک" بخش رودبارقصران با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال، تکمیل سالن ورزشهای باستانی شهر لواسان با اعتباری بالغ بر هزار و 650 میلیون ریال، احداث سالن ورزشی در روستای "رودک" با اعتباری بالغ بر سه هزار و 400 میلیون ریال، ایجاد کارگاه های پرورش قارچ و قالیبافی با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال، آغاز به کار ساختمان اداری آب و فاضلاب لواسان با اعتباری بالغ بر دو هزار و 453 میلیون ریال، افتتاح بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر لواسان با اعتباری بالغ بر 21 هزار میلیون ریال و افتتاح تلویزیون شهری توسط شهرداری اوشان، فشم و میگون با اعتباری بالغ بر 650 میلیون ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح شهرستان شمیرانات در دهه فجر سال جاری خواهد بود.

لاریجانی از کلنگ زنی دو پروژه در شهرستان شمیرانات خبر داد و افزود: علاوه بر پروژه های قابل بهره برداری یاد شده دو طرح احداث دانشگاه شیمی توسط دانشگاه شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر 45 هزار میلیون ریال و احداث پمپ بنزین اوشان توسط شهرداری اوشان، فشم و میگون با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیون ریال در ایام دهه فجر امسال کلنگ زنی خواهند شد.

فرماندار شهرستان شمیرانات در پایان گفت: تمامی طرحهای مذکور در سایه همت و تلاش ادارات، مراکز شهرستان شمیرانات و پشتیبانی سازمانهای استانی محقق شده است.

شمیرانات متشکل از دو بخش رودبارقصران، لواسانات و جمعیتی بالغ بر 37 هزار و 778 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.