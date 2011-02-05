توسعه اشتغال در گیلان نیازمند رویکردی جدید است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر نیاز تولید را سرمایه و نیروی انسانی کارآمد دانست و افزود: گیلان در زمینه نیروی کار از ظرفیتهای خاصی برخوردار است که با جذب سرمایه زمینه ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی اداری و بسیاری از موانع و مشکلات انگیزه سرمایه ‌گذاران برای سرمایه ‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان را از بین می ‌برد، یادآورشد: گیلان ضمن تولید محصولات کشاورزی راهبردی در سایر عرصه های نیز نقش مهمی در کشور ایفا خواهد کرد.

براساس نقشه تقسیمات کشوری حوزه انتخابیه شهرستانهای رودسر و املش دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، رودسر با وسعت هزار و 340 کیلومتر مربع در منتهی الیه شرقی استان گیلان واقع شده است از لحاظ وسعت سومین شهرستان وسیع استان گیلان است.

جمعیت این شهرستان حدود 144 هزار نفر بوده و دارای چهار بخش مرکزی، چابکسر، رحیم آباد و کلاچای و 10 دهستان است.

رودسر از شمال و شمال خاوری به دریای خزر و ازجنوب به خط راس ارتفاعات البرز منتهی می شود و با توجه به نزدیکی و همجواری با دریای خزر و جنگلهای انبوه حاشیه دریای خزر دارای چشم اندازهای بدیع و دلنوازی است که موجب جلب وجذب گردشگر و گسترش توریسم در این منطقه شده است.

اقتصاد مردم رودسر به دلیل قرار گرفتن در کنار دریا و زمین های مناسب برپایه کشاورزی وماهیگیری شکل گرفته است و مهمترین محصولات کشاورزی این منطقه شامل برنج، چای، ابریشم، کنف، مرکبات، گندم، جو، فندق، گردو، حبوبات، گل گاو زبان و انواع سبزی است.تنوع و فراوانی محصولات تولیدی در رودسر باعث شده تا بازارهای هفتگی از رونق خوبی برخوردار باشند.

دومین شهرستان این حوزه انتخابیه املش است که در سال 1376 از شهرستان رودسر جدا شد، این شهرستان که در شرق استان گیلان واقع شده است با 403 کیلومتر مربع مساحت دارای دو بخش، پنج دهستان و 129 روستای دارای سکنه و دارای دو نقطه شهری به نام املش و رانکوه است.

براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت املش در حدود 46 هزار نفر است و محصول عمده زراعی آن را برنج و محصول باغی آن را چای تشکیل می دهد از دیگر محصولات کشاورزی املش فندق، مرکبات، گیاهان دارویی، فرآورده های دامی و لبنی می توان اشاره کرد.