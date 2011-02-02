قم در غم رحلت پیامبر رحمت و امام کرامت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در سالروز وفات پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) دومین اختر تابناک آسمان پر فروغ امامت و ولایت، سراسر ایران اسلامی به خصوص شهر مقدس قم خاستگاه اهل بیت(ع) غرق در ماتم عزا شد.



سلام ما به مدینه، به آسمان رفیعش، به مسجد نبوی، به لاله های بقیعش، سلام ما به بقیع و به چهار قبر غریبش، ....

امروز کوچه‌های پر از غربت مدینه مالامال است از درد بی کسی و زمزمه داغی که دیگر مرهمی ندارد.



وجب به وجب خاک شهر مدینه و قبرستان خاموش بقیع امروز پر است از اشک و ناله‌هایی که در فراغ رسول مهربانی‌ها و امام کرامت‌ها ریخته و سر داده می‌شود.



اینک مدینه بدون مظهر نبوت و نماد مظلومیت دیگر چه خواهد کرد و چگونه روز را به شب و شب را به روز خواهد رساند.

ای مدینه، اینک داغ سوزان بی کسیت را بر دامان کدام منادی رفعت سرد خواهی کرد و التیام خواهی داد و چگونه با این دو داغ جانکاه تاب خواهی آورد.



چگونه از یک سو با نگاه به گنبد یشمی و از سوی دیگر با نظر به بقیع مظلوم باز توان نفس کشیدن داری، آه مدینه چقدر شکیبایی!

و امروز قم هم نوا با مدینه شده است و اهل قم هم درد با همه مسلمانان و شیعیان جهان رخت عزا بر تن کرده و سر درب خانه و مغازه ها نشانه عزا و سوگ نصب کرده اند.



مردم عزادار قم در سالروز رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن بن علی(ع) در قالب هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری و سینه زنی به سمت حرم مطهر حضرت معصومه حرکت کرده و با حضور در این مکان مقدس، این مصیبت بزرگ را به کریمه اهل بیت (ع) تسلیت می‌گویند.



برپایه این گزارش، همزمان با 28 صفر برنامه های ویژه ای در حرم مطهر حضرت معصومه(ص) و مسجد مقدس جمکران در حال برگزاری است همچنین مجالس عزاداری و ذکر مصائب و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت در بیوت مراجع عظام تقلید در قم برگزار شده و یا در حال برگزاری است.



همچنین سخنرانی وعاظ، قرائت زیارت پیامبر در مساجد و اماکن مذهبی، مداحی مداحان و نوحه سرایی ذاکران در رثای رسول مکرم اسلام(ص) و امام حسن(ع) از دیگر برنامه های این روز است که تا پاسی از شب نیز ادامه خواهد داشت.