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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

انقلاب اسلامی موج بیداری در جهان به راه انداخت

انقلاب اسلامی موج بیداری در جهان به راه انداخت

سنندج - خبرگزاری مهر: علما و روحانیون منطقه کردستان و اعضای شورای افتاء مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با انتشار بیانیه ای پیروزی انقلاب اسلامی را باعث به راه افتادن موج بیداری در جهان عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در این بیانیه که شامگاه سه شنبه منتشر شد، آمده است: "با توجه به فرا رسیدن سی و دومین بهار استقلال و آزادی مردم سرافراز ایران اسلامی، در حالی سالروز پیروزی این انقلاب شکوهمند اسلامی را به جشن می نشینیم که صدای پر صلابت و بصیرت بخش انقلاب اسلامی از گوشه گوشه جهان شنیده می شود و ملت های مسلمان با الهام از این انقلاب عظیم و با تأسی از افکار آسمانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و دل سپردن به منویات روشنگرانه و طاغوت افکن مقام معظم رهبری، علیه حکومت های دست نشانده و جیره خوار غربی حاکم بر مردم مسلمان خاورمیانه، به خروش آمده و در حال تحقق آرمان بلند تشکیل خاورمیانه اسلامی هستند، اگر نبود خمینی کبیر (ره ) و انقلاب عظیم مردم غیور ایران اسلامی، استکبار غرب و شیطان بزرگ چنان در تار و پود ملت ها نفوذ می کردند و منابع فراوان انسانی و اقتصادی شان را چپاول می کردند که دیگر هیچ مسلمانی را تاب و توان برخواستن و حرکت به سوی اهداف والای اسلامی نبود".

در ادامه بیانیه علما و روحانیون استان کردستان آمده است: اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین اعلام بیعت مجدد با رهبر فرزانه و غیور انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، از عموم مردم شریف و متدین منطقه کردستان خواستاریم، ضمن تکریم ایام سوگواری نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) ، سلاله های پاکش حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع)، در کلیه مراسم مربوط به ایام الله دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و قدر شناس و مرزدار این نظام مقدس بوده و همچون گذشته، پاسدار حریم انقلاب و خون مطهر شهدای معظم انصار و مهاجر این دیار لاله خیز باشند".

همزمان با بیانیه علما و روحانیون منطقه کردستان، سایر ادارات و سازمان های دولتی نیز ضمن انتشار بیانیه های مختلف ضمن دعوت از اقشار مردم برای حضور در برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر گزارشهای از برنامه ها و پروژه های قابل افتتاح خود در ایام الله دهه مبارک فجر را اعلام کرده اند.

کد مطلب 1244488

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