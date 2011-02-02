انقلاب اسلامی موج بیداری در جهان به راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در این بیانیه که شامگاه سه شنبه منتشر شد، آمده است: "با توجه به فرا رسیدن سی و دومین بهار استقلال و آزادی مردم سرافراز ایران اسلامی، در حالی سالروز پیروزی این انقلاب شکوهمند اسلامی را به جشن می نشینیم که صدای پر صلابت و بصیرت بخش انقلاب اسلامی از گوشه گوشه جهان شنیده می شود و ملت های مسلمان با الهام از این انقلاب عظیم و با تأسی از افکار آسمانی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و دل سپردن به منویات روشنگرانه و طاغوت افکن مقام معظم رهبری، علیه حکومت های دست نشانده و جیره خوار غربی حاکم بر مردم مسلمان خاورمیانه، به خروش آمده و در حال تحقق آرمان بلند تشکیل خاورمیانه اسلامی هستند، اگر نبود خمینی کبیر (ره ) و انقلاب عظیم مردم غیور ایران اسلامی، استکبار غرب و شیطان بزرگ چنان در تار و پود ملت ها نفوذ می کردند و منابع فراوان انسانی و اقتصادی شان را چپاول می کردند که دیگر هیچ مسلمانی را تاب و توان برخواستن و حرکت به سوی اهداف والای اسلامی نبود".

در ادامه بیانیه علما و روحانیون استان کردستان آمده است: اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین اعلام بیعت مجدد با رهبر فرزانه و غیور انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، از عموم مردم شریف و متدین منطقه کردستان خواستاریم، ضمن تکریم ایام سوگواری نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) ، سلاله های پاکش حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع)، در کلیه مراسم مربوط به ایام الله دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی حضور فعال داشته و قدر شناس و مرزدار این نظام مقدس بوده و همچون گذشته، پاسدار حریم انقلاب و خون مطهر شهدای معظم انصار و مهاجر این دیار لاله خیز باشند".

همزمان با بیانیه علما و روحانیون منطقه کردستان، سایر ادارات و سازمان های دولتی نیز ضمن انتشار بیانیه های مختلف ضمن دعوت از اقشار مردم برای حضور در برنامه های گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر گزارشهای از برنامه ها و پروژه های قابل افتتاح خود در ایام الله دهه مبارک فجر را اعلام کرده اند.