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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۰

بیست و نهمین دوره/

سینما بهمن آماده میزبانی جشنواره فیلم فجر است

سینما بهمن آماده میزبانی جشنواره فیلم فجر است

سینما بهمن یکی از سالن‌هایی است که از شنبه 16 بهمن‌ماه میزبان بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سالن سینما بهمن که از دیروز سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه به دلیل فرار رسیدن ایام عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مانند دیگر سینماهای کشور تا شنبه تعطیل است آمادگی میزبانی جشنواره فیلم فجر را دارد.

یکی از کارکنان این سینما به خبرنگار مهر گفت: وضعیت سالن‌ها، پرده نمایش، نور و سیستم تهویه سینما بهمن مطلوب و این سینما آماده نمایش‌ فیلم‌های بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر است.

وی درباره اختلال در سیستم برق‌کشی این سینما در صبح امروز چهارشنبه 13 بهمن‌ماه گفت: صبح امروز اختلال جزئی در بخشی از سیم‌کشی‌های سالن داشتیم که به آتش‌سوزی کوچکی منجر شد که خیلی زود مهار شد، چند دقیقه دود از سالن خارج می‌شد که این تصور را برای عده‌ای به وجود آورد سینما بهمن دچار مشکل شده، اما سینما کاملا سالم است و سیم‌کشی‌ها هم مشکل ندارد.

سینما بهمن در میدان انقلاب قرار دارد.

کد مطلب 1244492

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