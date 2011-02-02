بهزیستی نمی تواند بدون حکم دادگاه از کودکان کار نگهداری کند

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به این پرسش که سازمان خدمات رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از عدم تعامل با بهزیستی تهران گلایه مند است گفت: بر اساس آیین نامه ساماندهی متکدیان و کودکان کار و خیابان شهرداری مسئول جمع آوری متکدیان و کودکان کار و خیابان است در حالی که این کار به درستی انجام نشده و موجب زشت شدن چهره شهر شده است.



وی افزود: بعد از اینکه کودک کار و خیابان یا متکدی جمع آوری شد بهزیستی با حکم دادگاه وظیفه حضانت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را برعهده می گیرد و اگر قاضی حکمی بابت حضانت کودک یا جوان صادر نکرد دیگر بهزیستی مسئول متکدی یا کودک کار و خیابان نیست و طبیعی است که شخص از مراکز بهزیستی خارج می شود در حالی که شهرداری توقع دارد بهزیستی این افراد را برای همیشه نگهداری کند که این کار غیر قانونی است.



سرپرست سازمان بهزیستی گفت: اگر بهزیستی بدون حکم دادگاه کودک کار و خیابان یا متکدی را در مراکز خود نگهداری کند والدین کودک می توانند از این سازمان شکایت کنند چون این کار غیر قانونی است.



آمار پایین کودک آزادی و سالمند آزاری در ایران



اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بهزیستی از ارائه آمارهایی مانند کودک آزاری، سالمند آزاری و... خودداری می کند گفت: آنقدر این آمارها در کشور پایین است که نیازی به اطلاع رسانی نیست چون برخی از افراد سودجو با همان آمار پایین برای اینکه جایگاه خود را در رسانه ها باز کنند بر روی این آمارها مانور داده و دستگاهها را زیر سوال می برند در حالی که این آمارها در مقایسه با موارد مشابه در دنیا اصلا قابل مقایسه نیست.