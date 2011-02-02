گامهای جدی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی مالکیت فکری

به گزارش خبرنگار مهر، حدود چهار ماه از تدوین "پیش‌نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" و عرضه آن برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌گذرد.

این پیش‌نویس حاصل تلاش کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی است که در 180 ماده و در قالب کتابی در وبگاه این دبیرخانه عرضه شده است.

نسخه اول پیش‌نویس این لایحه‌ بین سالهای 83 تا 84 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 86 ماده آماده شد. اما نسخه دوم و در واقع نسخه‌ای که به تازگی تدوین و عرضه شده، دارای ویژگی‌ها و امتیازات بیشتری است.



از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به توسعه مصادیق آثار مورد حمایت، رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود، توجه ویژه به قراردادهای نشر، پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مدنی، کیفری، اداری و گمرکی جهت تأمین حقوق پدیدآورندگان، انطباق با مقررات بین‌المللی همچون تریپس (Trips) - که ایران درصدد الحاق به آن است - و افزایش مدت حمایت از پدیدآورندگان آثار اشاره کرد.



حالا که چند ماهی از عرضه پیش‌نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط می‌گذرد، متولیان دانشگاهی این لایحه در صدد برآمده‌اند همایشی سراسری را اسفندماه امسال با هدف بررسی موشکافانه‌تر این پیش‌نویس برگزار کنند.



محمود صادقی نایب‌رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و دبیر این همایش که عنوان اصلی آن "همایش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و هنری" است، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اهمیت تدوین پیش‌نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، هدف از برگزاری همایش مذکور را نقد و بررسی این پیش‌نویس عنوان کرد.



وی گفت: این لایحه قرار است سال آینده در دولت مطرح و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود، پس لازم است پیش از ابلاغ نهایی، توسط کارشناسان بررسی و مورد نقد و ارزیابی جدی قرار گیرد و ما هم در برگزاری این همایش به دنبال تحقق چنین امری هستیم.



دبیر همایش "نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و هنری" همچنین با اشاره به اهمیت تدوین این لایحه در فرآیند پیوستن ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) گفت: در صورت ارائه نظرات انتقادی جدی در همایش و بررسی دقیق لایحه، می‌توان چشم‌انداز خوبی را در این زمینه برای کپی رایت در کشور متصور بود.



صادقی که خود عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس است، در ادامه با اشاره به جزئیات برگزاری همایش مذکور اضافه کرد: در این همایش سراسری که روز 17 اسفند در تالار اجتماعات استاد مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود، 15 تا 20 مقاله از سوی استادان مجرب این حوزه ارائه می شود.



نایب‌رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران همچنین از برگزاری اولین کنگره سالانه این انجمن در روز برگزاری همایش خبر داد و افزود: سخنرانان این همایش از جنبه‌های مختلف به مقایسه پیش‌نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با الزامات مقرر در اسناد بین‌المللی و مسائل مرتبط با آن خواهند پرداخت.