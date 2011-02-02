میلان در خانه متوقف شد/ امیدواری مدعیان برای نزدیک شدن به صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا سه شنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و لاتزیو آغاز شد.

این بازی که در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

با این نتیجه تیم‌های مدعی قهرمانی امیدوار شدند که با کسب نتیجه در دیدارهای هفته بیست و سوم فاصله امتیازات خود با میلان، صدرنشین جدول رده بندی مسابقات سری آ باشگاه‌های ایتالیا را کمتر کنند.

هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا طی روزهای آتی با برگزاری 9 بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

چهارشنبه - 13/11/89

* کیه‌وو - ناپولی

* پارما - لچه

* رم - برشا

* اودینزه - بولونیا

* سامپدوریا - کالیاری

* پالرمو - یوونتوس

* فیورنتینا - جنوا

* سسنا - کاتانیا

پنجشنبه - 14/11/89

* باری - اینتر