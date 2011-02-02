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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

هفته بیست و سوم سری آ/

میلان در خانه متوقف شد/ امیدواری مدعیان برای نزدیک شدن به صدر جدول

میلان در خانه متوقف شد/ امیدواری مدعیان برای نزدیک شدن به صدر جدول

بیست و سومین هفته از مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا سه شنبه شب با تساوی دو تیم میلان و لاتزیو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا سه شنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های میلان و لاتزیو آغاز شد.

این بازی که در حضور بیش از 38 هزار تماشاگر در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند.

با این نتیجه تیم‌های مدعی قهرمانی امیدوار شدند که با کسب نتیجه در دیدارهای هفته بیست و سوم فاصله امتیازات خود با میلان، صدرنشین جدول رده بندی مسابقات سری آ باشگاه‌های ایتالیا را کمتر کنند.

هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا طی روزهای آتی با برگزاری 9 بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
چهارشنبه - 13/11/89
* کیه‌وو - ناپولی
* پارما - لچه
* رم - برشا
* اودینزه - بولونیا
* سامپدوریا - کالیاری
* پالرمو - یوونتوس
* فیورنتینا - جنوا
* سسنا - کاتانیا
پنجشنبه - 14/11/89
* باری - اینتر

جدول رده بندی:
1- میلان 48 امتیاز (23 بازی)
2- ناپولی 43 امتیاز (22 بازی)
3- لاتزیو 41 امتیاز (23 بازی)
4- اینتر 38 امتیاز (21 بازی)
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18- سسنا 20 امتیاز (22 بازی)
19- برشا 18 امتیاز (22 بازی)
20- باری 14 امتیاز (22 بازی)
کد مطلب 1244506

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