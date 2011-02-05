صید کیلکا در گیلان 29 درصد افزایش یافت

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شرکتهای تعاونی صیادی کیلکا حدود 29 درصد افزایش صید داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: میزان صید ماهی در سالجاری پنج هزار و 508 کیلوگرم بوده که این میزان در سال گذشته چهار هزار و 282 کیلوگرم ذکر شده است.

مدیرکل شیلات گیلان تعداد شناورهای فعال صیادی در سال جاری را 27 فروند عنوان کرد و گفت: این تعداد در سال گذشته 38 فروند بوده است.

وی بیان داشت: تعداد شب های دریانوردی امسال هزار و 895 شب بوده که این تعداد در سال گذشته هزار و 779 شب ثبت شده است.