به کربلا سفر کنید و با اهل بیت امام حسین (ع) همراه شوید

به گزارش خبرنگار مهر، قیام امام حسین (ع) و اهداف ایشان از این قیام که در نهایت واقعه عاشورا را رقم زد آموزه‌های بسیاری را در اعصار مختلف و برای جوامع مختلف به همراه داشته و دارد. واقعه عاشورا و رشادت‌ها و مظلومیت‌های امام و اهل بیت ایشان و یاران وفادارش همواره مورد توجه حقیقت جویان جهان قرار گرفته است.



در بین اقشار مختلف یک جامعه هنرمندان از جمله افرادی هستند که با نگاهی متفاوت به مسائل مختلف می‌نگرند و این نگاه را به همراه تکنیک‌های هنری گوناگون در قالب اثری به مخاطبان خود هم منتقل می‌کنند. در ایران هنرمندان عرصه‌های مختلف به‌خصوص تئاتر همواره با نگاه به سیره و عملکرد امام حسین (ع) و واقعه عاشورا آثار مختلفی را خلق کرده‌اند.



اینگونه آثار هنری که گاهی هم با پرداختی تکراری به واقعه عاشورا همراه بوده همواره با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر و اهل بیت همراه بوده و هست. این روزها و در ایام سوگواری سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تالار وحدت و سالن اصلی مولوی با دو نمایش پذیرای علاقه‌مندان به تئاتر هستند.









در تالار وحدت علیرضا محمدی در اثری تلفیقی از موسیقی و نمایش با عنوان "سنگ و سبو" اتفاقاتی را که در روز عاشورا بر حضرت رقیه (س)، دختر امام حسین (ع) گذشت را به تصویر کشیده است. در خلق و اجرای این اثر چهره‌های شناخته شده بازیگری حضور دارند که حضور این هنرمندان یکی دیگر از ویژگی‌های علاقه‌مندان به تئاتر و تئاتر مناسبتی است.



امیرحسین مدرس، سعید میناروش، الهام پاوه‌نژاد، نیما کرمی، فرزین صابونی و رضا محمدی بازیگران موسیقی نمایش "سنگ و سبو" هستند و علاوه بر گروه بازیگران اصلی، گروه فرم نیز وجود دارد و همچنین گروه ارکستر نزدیک به 35 نفر همکاری دارند. همچنین چهره‌های شناخته شده عرصه طراحی صحنه،‌ لباس و آهنگسازی هم در تولید و اجرای این موسیقی نمایش حضور دارند.



سیامک احصایی، گلناز گلشن و پیمان خازنی طراح صحنه،‌ لباس و آهنگساز "سنگ و سبو" هستند. این اثر نمایش ساعت 19:30 به صحنه می‌رود.



همچنین علاقه‌مندان به تئاتر و آثاری که در خصوص واقعه عاشورا و ائمه معصومین تولید و اجرا می‌شوند هم می‌توانند در سالن اصلی مولوی به تماشای نمایش "پس از واقعه" بنشینند. "پس از واقعه" به داستان زندگی هنده همسر یزید و درگیری‌های او با یزید پس از واقعه عاشورا می‌پردازد.



در این نمایش که علی سرابی بازیگر با سابقه و شناخته شده تئاتر مدیر اجرایی آن است، شیوا ابراهیمی، خسرو شهراز، آیدا کیخایی، یعقوب صباحی، آذر سماواتی، مهدی صباغی و گیتی قاسمی به ایفای نقش می‌پردازند. حمیدرضا نعیمی هم که یکی از نمایشنامه نویسان و بازیگران مستعد تئاتر است به عنوان مشاور حفیظ‌الله رفیعی کارگردان نمایش حضور دارد.



رضا مهدی‌زاده طراحی صحنه و الهام شعبانی طراحی لباس نمایش "پس از واقعه" را انجام داده‌اند.