جمال شورجه یکی از اعضای شورای عالی سینما به خبرنگار مهر گفت: در جلسه دیروز سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه آئین‌نامه شورای عالی سینما تصویب شد، اصلاحات و مواردی که باید درباره آئین‌نامه لحاظ می‌شد، طراحی و برای آن برنامه‌ریزی کردیم.

وی ادامه داد: موارد دیگری در حوزه تخصصی سینما مطرح شد که به آنها پرداختیم، یکی از مهمترین محورهای بحث جلسه دیروز مشکل مالی سینمای ایران و حل آن با مساعدت و همکاری رئیس جمهوری جناب آقای احمدی‌نژاد بود، با توجه به فروش کم فیلم‌های امسال حل این معضل ضروری و در اولویت است.

شورجه افزود: قرار شد با حمایت دکتر احمدی‌نژاد و مساعدت دولت بخشی از صندلی‌های سینماها خریداری شوند و در اختیار کارکنان دولت قرار بگیرد تا فروش فیلم‌ها بالا برود، امسال تا اوایل بهمن‌ماه چرخه اقتصادی سینمای ایران بیش از 13 میلیارد تومان بوده که رقم ناامید‌کننده‌ای است.

وی گفت: طبق مصوبات آئین‌نامه شورا باید هر سه ماه تشکیل جلسه بدهد، البته در مواقع ضروری جلسات انجام می‌شود، ما قبل از سال جدید هم جلسه ای خواهیم داشت که در آن کمیته‌ای تخصصی تشکیل می‌شود که سه سینماگر در آن حضور دارند و مسائل را مطرح و بررسی کرده و به اطلاع رئیس جمهوری می‌رساند.

این کارگردان افزود: آقای احمدی‌نژاد مشتاق هستند در این جلسه‌ها حضور یابند اما به دلیل مشغله فراوان این امکان وجود ندارد، کمیته تخصصی مسائل را با ایشان مطرح می‌کنند.